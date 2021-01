América-MG x Avaí (29/1): onde assistir e escalações da partida

América-MG e Avaí se enfrentam em um dos jogos mais aguardados desta Série B. Em busca do título, o Coelho busca a vitória para garantir a taça, enquanto o Leão ainda sonha com o acesso à primeira divisão. A bola rola a partir das 21h30, na Arena Independência.

Onde assistir América-MG x Avaí?

A partida entre América-MG x Avaí não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV e o Premiere, no pay-per-view, exibem ao vivo o jogo que pode dar a taça para o coelho.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Anderson, Messias, João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.

Avaí: Gledson; Iury, Alemão, Betão, João Lucas; Ralf, Pedro Castro; Valdívia, Renatinho (Ronaldo), Rômulo; Getúlio.

UNIÃO E FOCO! 🐰💚 Um grupo unido e que só pensa em lutar muito para buscar o tricampeonato do @BrasileiraoB__. BORA COM TUDO, #COELHÃO!#PeloTri#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/WL29iVvOjh — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) January 28, 2021

Jogos da 38ª rodada da Série B

Figueirense x Ponte Preta – 16h

Sampaio Corrêa x Oeste – 17h

CRB x Cuiabá – 19h15

Botafogo x Operário – 19h15

América-MG x Avaí – 21h30

Guarani x Juventude – 21h30

Paraná x Cruzeiro – 21h30

Brasil de Pelotas x Vitória – 21h30

Náutico x CSA – 21h30

Chapecoense x Confiança – 21h30

O que América e Avaí precisam fazer para conseguir seus objetivos?

Líder da Série B, o Coelho está empatado com a Chapeconse em 70 pontos. No entanto, as equipes também estão iguais no número de vitórias e no saldo gols. Diante deste cenário, os mineiros então são líderes da competição pelo terceiro critério de desempate: o número de gols feitos. Enquanto o América tem 41, o time catarinense soma 39.

Na última rodada da competição, a equipe de Lisca pode ser campeã vencendo, empatando, mas até mesmo perdendo o duelo contra o Avaí. No entanto, tudo dependerá do resultado jogo entre Chape e Confiança.

Já o Leão tem uma missão mais difícil, para não dizer impossível. A equipe ainda sonha com o G-4, mas para garantir o acesso, além de vencer precisa torcer por derrota do Juventude e CSA. Um empate dos alagoanos também servem para os catarinense subirem para à primeira divisão.