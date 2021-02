América x Friburguense (17/2): onde assistir a partida do Carioca

América e Friburguense se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela nona e penúltima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca. Jogando no Giuliette Coutinho, às 15h30, ambas equipes apenas cumprem tabela na rodada, pois não possuem mais chances de classificação no Estadual.

Onde assistir América e Friburguense ?

A partida entre América e Friburguense não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o MyCujoo.TV transmite o confronto para todo o país, pela internet.

Jogos da 9ª rodada do Carioca

Cabofriense x Sampaio Correa – 15h30

América x Friburguense – 15h30

Americano x Nova Iguaçu – 15h30

Em jogo marcado por expulsões, America perde para o Nova Iguaçu, por 1 a 0. Foto: Vinícius Lima/AFC As informações do jogo em: https://t.co/DroKz1cN1g pic.twitter.com/P6KxSaqZdm — America RJ (de 🏠) (@AmericaRJ) February 10, 2021

Como América e Friburguense chegam para o jogo?

Em quinto e penúltimo lugar no campeonato, o América soma oito pontos em oito rodadas. O Mecão é o clube que mais empatou na competição: cinco vezes. No entanto, só conseguiu uma vitória e perdeu em duas ocasiões. Sem vencer há quatro jogos, a equipe viu a chance de conseguir a classificação se afastar rodada após rodada, e agora, apenas cumpre tabela, pois matematicamente não tem mais possibilidades de chegar ao primeiro lugar.

Assim como o América, a Friburguense também não tem nada a disputar no campeonato. Lanterna, o time conseguiu apenas um ponto em todo o campeonato, e não venceu nenhuma vez. Com este desempenho, o Frizão, mesmo que vença os dois últimos jogos, continuará sendo o último colocado da chave e jogará a segunda divisão do Campeonato Carioca.

O único ponto conquistado pela equipe no campeonato foi justamente diante do Americano, em empate então por 1 a 1, na segunda rodada do campeonato.