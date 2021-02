Americano x Nova Iguaçu (17/2): onde assistir jogo do Carioca

Pela nona rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca, Americano e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 15h30, no Estádio Cardoso Moreira. Líder do grupo, o Laranjão pode confirmar sua classificação ao Estadual, em caso de vitória e empate ou derrota da Cabofriense. Já a equipe de Saquarema apenas cumpre tabela no campeonato.

Onde assistir Americano x Nova Iguaçu (17/2)?

A partida entre Americano e Nova Iguaçu não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o MyCujoo.TV transmite o confronto para todo o país, pela internet.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Carioca

Cabofriense x Sampaio Correa – 15h30

América x Friburguense – 15h30

Americano x Nova Iguaçu – 15h30

Chegou a hora de rever o golaço de Digão, que definiu a vitória sobre o America na tarde desta quarta-feira! Vamos, Nova! #VamosNova pic.twitter.com/ExckjEw9Lj — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) February 11, 2021

Como Americano e Nova Iguaçu chegam para o jogo?

Líder do grupo da fase preliminar do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu chega para o jogo podendo garantir sua classificação no Estadual. Para então conseguir o feito, basta vencer o confronto e torcer por um tropeço da Cabofriense. Isso porque, o Laranjão soma 19 pontos, enquanto o time de Cabo Frio está com 17. No entanto, caso consiga os três pontos, Nova Iguaçu abriria cinco ou quatro de vantagem, e faltando apenas uma rodada, não poderia ser ultrapassado – neste cenário se a Cabofriense perder o empatar.

No entanto, caso o atual vice- colocado vença seu confronto contra o Sampaio Correa, a decisão fica para a última rodada, na qual ambas equipes se enfrentarão, no Estádio Laranjão. Com seis vitórias, um empate, mas uma derrota no campeonato, o Nova Iguaçu chega embalado para a partida, com três vitórias seguidas.

Já o Americano apenas cumprirá tabela nesta e na próxima rodada da então fase preliminar do Campeonato Carioca. Isso porque o clube está em quarto lugar, com 10 pontos e matematicamente não tem mais possibilidades de chegar a liderança da competição.