Amistoso: onde assistir o jogo Londrina x Corinthians ao vivo hoje

Nesta quarta-feira, 27 de março, o estádio Olímpico Regional, com capacidade para 28 mil torcedores, será o palco do confronto entre Londrina e Corinthians. Com o pontapé inicial marcado para as 20h (horário de Brasília), o jogo é um amistoso em Cascavel

Onde vai passar Londrina x Corinthians hoje?

O canal (TV fechada) e Star+ (serviço de streaming) exibem a partida Londrina x Corinthians para todo o Brasil.

O amistoso acontece por que os dois times vivem uma pausa nas competições e precisam de um esquenta para se preparar para os próximos desafios. O Timão vai estrear na Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril, contra o Racing, no Uruguai.

Já o Londrina voltar para a disputa da Série C do Brasileiro prevista para meados de abril.

ONDE VAI PASSAR O JOGO DO CORINTHIANS HOJE

Horário: 20 horas

Local: Olímpico Regional

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: ESPN e Star Plus

Como assistir o jogo no Star Plus online

Para assistir ao amistoso no Star Plus tem que ser assinante. A plataforma retransmite as imagens da ESPN, ou seja, quem é assinante da plataforma acompanha em tempo real o canal sem precisar pagar valor extra. Mas como funciona o streaming?

Acompanhe o passo a passo.

1) Acesse o site (www.starplus.com) ou o aplicativo do Star Plus e, em seguida, clique em entrar. Digite o seu email e a senha do seu usuário no espaço em branco e clique em 'entrar'.

2) Depois, vá até o mosaico principal e clique no ícone com a partida.

3) Não encontrou? Vá até o menu localizado na parte de cima do site ou no aplicativo e clique na opção "ESPN" e assista ao vivo a programação.

4) Outra maneira de acompanhar ao vivo a ESPN no Star Plus é ir até o mosaico principal, clicar na bola de futebol desenhada com 'Futebol', e aí escolher a opção do jogo na parte de cima da plataforma.

