Andirá x Atlético-MG: onde assistir a Copinha 2022 hoje e horário – 05/01

Em partida válida pela segunda rodada do grupo 4 na Copinha 2022, as equipes de Andirá x Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 05/01, a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. Com transmissão ao vivo hoje, saiba onde assistir na televisão e online.

Onde assistir Andirá x Atlético-MG: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, cidade de Lins

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play (www.paulistaoplay.com.br) e Premiere pelo aplicativo ou site (www.ge.globo.com/premiere) disponível por assinatura

Depois de vencer o Desportivo Alianza na primeira rodada, o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira buscando a sua conquista na Copinha pela temporada. Com três pontos, o elenco promete dar o melhor de si em campo pelo grupo 4 para tomar o primeiro lugar do Linense.

Enquanto isso, o Andirá foi derrotado na rodada anterior pelo Linense e, por isso, busca dar a volta por cima no confronto desta quarta-feira para, quem sabe então, continuar a sua busca pela classificação até a próxima fase e seguir rumo ao caminho do título. Está em último com zero pontos.

Escalações de Andirá e Atlético-MG:

O Galo vem como o grande favorito no confronto desta quarta-feira, podendo aumentar a vantagem que possui na competição este ano para chegar longe.

Andirá: Rikelmo; João Pedro, Ricardo Nascimento, Eduardo, Gleidison; Thiago Lamar, Roberto de Araújo, Glendson, Luis Antonio; José Marllon, Leandro Oliveira

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Carlos Daniel, Cauê, Leo, Daniel Borges; Luis Fernando, Rubens, Guilherme Santos; Júlio César, Luiz Filipe, Emanuel Pereira

