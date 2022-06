Andorra x Liechtenstein: saiba onde assistir e horário do jogo hoje (10/06)

Andorra x Liechtenstein: saiba onde assistir e horário do jogo hoje (10/06)

Pela terceira rodada da Liga das Nações, o confronto entre Andorra x Liechtenstein será realizado no Estádio Nacional de Andorra, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), nesta sexta-feira, 10 de junho. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje e todas as informações.

Onde assistir Andorra x Liechtenstein ao vivo hoje?

O jogo entre Andorra e Liechtenstein hoje vai ser transmitido ao vivo no Star +

Sem transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar o confronto da Liga das Nações nesta sexta-feira será através da plataformas do Star +, disponíveis somente para assinantes de todo o Brasil.

Para os assinantes, o serviço pode ser acessado pelo site (www.starplus.com) ou, se preferir, através dos aplicativos por celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo Andorra x Liechtenstein hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Andorra

Arbitragem: Nejc Kajtazovic

Onde assistir: Star +

Andorra e Liechtenstein na Liga das Nações

Sem vencer, Andorra entra em campo nesta sexta-feira disposta a suar a camisa para garantir a sua primeira vitória em partidas. Integrando o grupo um pela liga D da competição, tem apenas 1 ponto na terceira posição, quando empatou com a Moldávia na segunda rodada.

Do outro lado, o time de Liechtenstein aparece na última posição do grupo sem pontos contabilizados. Isso porque a seleção perdeu as duas partidas que disputou até aqui diante da Moldávia e da Letônia na última rodada da competição. Se vencer, pode subir na classificação.

Escalação da Andorra: Gómes; Eric De Pablos, Max Llovera, Christian Garcia, Vales, Joan Cervós; Vieira, Márcio Vieira, Rubio; Jordi Alaez e Cucu. Técnico: Koldo

Escalação de Liechtenstein: Buchel; Wolfinger, Malin, Grunenfelder; Graber, Sele, Beck, Netzer; Frick, Meier e Hasler. Técnico: Martin Stocklasa

Palpite Andorra x Liechtenstein

A equipe da Andorra é a favorita para vencer o jogo desta sexta-feira na Liga das Nações. Com o melhor desempenho entre os dois lados, deve sair com a vitória por diferença de gols no placar.

Além disso, o elenco joga em casa, contando com o apoio da torcida em peso.

A última partida entre as seleções aconteceu em 21 de março de 2018, pela Data FIFA antes mesmo da Copa do Mundo da Russia.

Elas não disputaram o Mundial da FIFA, mas fizeram questão de disputar com os seus jogadores os amistosos. Pelo placar de 1 x 0, a equipe de Andorra venceu com gol de Marc Rebés.