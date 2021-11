Andorra x Polônia: onde vai passar, horário e escalações (12/11)

Pela nona rodada, Andorra x Polônia entram em campo nesta sexta-feira, 12/11, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Andorra pelo grupo I nas Eliminatórias da Europa. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo da Andorra x Polônia hoje? A partida entre Andorra e Polônia terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Andorra, cidade de Andorra-a-Velha, na Andorra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Andorra x Polônia

Favorito no confronto desta sexta-feira, a Polônia precisa da vitória se quiser continuar brigando pela classificação ao Mundial de 2022. Além disso, nenhum das equipes tem baixas de jogadores.

Andorra : Álvarez; Cervós, Alavedra, Max Llovera, San Nícolas; Martínez, Vales, Moreno, Aláez; Pujol, Fernandez

: Álvarez; Cervós, Alavedra, Max Llovera, San Nícolas; Martínez, Vales, Moreno, Aláez; Pujol, Fernandez Polônia: Szczesny; Dawidowicz, Helik, Glik; Cash, Zielinski, Krychowiak, Moder, Rybus; Milik, Lewandowski

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Depois de vencer San Marino na última rodada, Andorra busca a sua terceira vitória nas Eliminatórias para a alegria dos torcedores que estarão no estádio hoje. Sem chances de classificação ao Mundial do Catar, o elenco espera terminar a competição com boa colocação e resultados, tendo até o momento duas vitórias e seis derrotas.

Enquanto isso, a Polônia vem em segundo lugar com 17 pontos, ou seja, torce por um tropeço da Inglaterra enquanto vence o seu jogo nesta sexta-feira para que, dessa maneira, continue tendo chances de se classificar de forma direta para a Copa do Mundo. Por fim, coleciona cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

