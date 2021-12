Andratx x Sevilla: onde assistir, horário e escalações do jogo – 15/12

Pela segunda rodada da Copa do Rei, as equipes de Andratx x Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira, 15/12, a partir das 15h (horário de Brasília), pela classificação no Camp Municipal Sa Plana. Com transmissão, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Andratx x Sevilla: O canal ESPN disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela segunda rodada da Copa do Rei ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Camp Municipal Sa Plana, cidade de Andratx, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a quarta divisão do Campeonato Espanhol, o Andratx entra em campo nesta quarta-feira buscando a classificação para a próxima fase mesmo não sendo o favorito do confronto. Porém, o elenco não vem tão bem em seus últimos confrontos, aparecendo em oitava posição com 22 pontos.

Enquanto isso, o Sevilla está na primeira divisão do Campeonato Espanhol e, por isso, deve entrar em campo rumo à vitória de maneira muito mais fácil. Em segundo lugar com 34 pontos, o elenco venceu os seus últimos dois confrontos e, além disso, também quer a classificação para seguir vivo pelo título da competição.

Escalação de Andratx e Sevilla:

O confronto desta quarta-feira tem o Sevilla como o grande favorito para conquistar a classificação até a próxima fase da Copa do Rei. No entanto, o torcedor deve ficar alerta para evitar surpresas.

Andratx: Mingo; Ramos, Pomar, Calonge, Vidal; Bonet, de Dios; Llabrés, Sánchez, Amorin; Palmer

Sevilla: Bono; Augustinsson, Diego Carlos, Rekik, Montiel; Gudelj, Delaney, Rodríguez, Gomez, Torres; Mir

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final