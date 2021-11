Angola x Egito: horário, escalações e onde ver as Eliminatórias (12/11)

No Estádio 11 de Novembro, as equipes de Angola x Egito se enfrentam nesta sexta-feira, 12/11, às 16h (horário de Brasília) pelo grupo F da segunda fase nas Eliminatórias Africanas para a Copa. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo de Angola x Egito hoje? O confronto entre Angola e Egito terá transmissão ao vivo do ESPN 2, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio 11 de Novembro, cidade de Camama, nos Angola

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Angola x Egito

Com Mohamed Salah, o Egito é o grande favorito para conquistar os três pontos no jogo de hoje. Além disso, os egípcios estão próximos de carimbar o passaporte para a próxima fase e, por isso, terão o apoio dos melhores jogadores.

Angola : Hugo Marques; Afonso, Gaspar, Mananga, Carneiro; Mário Balbúrdia, Show; Salvador, Herenilson, Assa Miranda, Papel

: Hugo Marques; Afonso, Gaspar, Mananga, Carneiro; Mário Balbúrdia, Show; Salvador, Herenilson, Assa Miranda, Papel Egito: El-Shenawy; Tawfik, Hamdi, Hegazy, Fatouh; Suraya, Elneny, El-Said; Marmoush, Mostafa Mohamed, Salah

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com apenas 3 pontos conquistados, o time da Angola não possui mais chances de classificação para a próxima fase e, por isso, entra em campo nesta sexta somente para cumprir tabela. Entretanto, jogando em casa, espera fazer a festa da torcida ao garantir os três pontos e, quem sabe assim, terminar em uma boa posição.

Enquanto isso, o Egito pode garantir a classificação para a terceira e última fase das Eliminatórias Africanas se vencer o jogo desta sexta e o Gabão vencer a Líbia, que também está no páreo pela liderança. Se esse resultado acontecer, os egípcios estão garantidos mas, se os rivais vencerem, então tudo será definido na última rodada.

