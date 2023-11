Ao vivo: horário da final Cruzeiro x Atlético MG feminino hoje

Equipes disputam o título do estadual neste domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte

Quem fica o título do Campeonato Mineiro feminino, o Cruzeiro ou Atlético MG? Os times disputam a grande decisão neste domingo, 19 de novembro, em partida única no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O embate começa às 16h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir a final do Mineiro feminino hoje?

A TV Globo transmite com exclusividade a decisão estadual entre Cruzeiro e Atlético MG só para o estado de Minas Gerais, com narração de Rogério Correa e comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes, às 16h (Horário de Brasília). Dá para assistir de graça também na GaloTV pelo Youtube.

Quem mora no estado mineiro pode ver a final do futebol feminino na internet sem pagar nada. A plataforma Globoplay disponibiliza a retransmissão em tempo real da Globo no site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

A final do Campeonato Mineiro de futebol feminino traz o Cruzeiro, único título conquistado em 2019, e o Galo, em busca do tetracampeonato. Não há premiação em dinheiro para a campeã, medalhas de ouro serão distribuídas para as jogadoras durante a cerimônia.

TV aberta: TV Globo (MG)

TV fechada: sem transmissão

Internet: Youtube da Galo TV

O que acontece em caso de empate?

Se ao término do tempo normal o resultado entre Cruzeiro e Atlético for de empate, o regulamento do Campeonato Mineiro de futebol feminino, organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) prevê que as cobranças de pênaltis vão definir o campeão estadual.

Assim que o árbitro decretar o fim do segundo tempo, as penalidades máximas devem ter início em até 10 minutos, onde cada treinador escolherá as atletas a baterem os pênaltis. São cinco cobranças para cada lado, onde quem marcar mais gols fica com a taça. Caso as penalidades resultam em nova igualdade, aí as cobranças alternadas tem início, onde quem errar dá adeus para o título.

Lembrando que não há necessariamente uma ordem de atletas a bater o pênalti. Cada jogadora pode escolher em qual momento irá para a marca mandar a bola para o gol adversário.

A Federação segue as normas do futebol definidas pela International Football Association, a IFAB.