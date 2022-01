Aparecidense x Iporá: onde assistir, horário e escalações – 25/01

Pela primeira rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam nesta terça-feira ao vivo

A partida entre Aparecidense x Iporá acontece nesta terça-feira, 25/01, com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo pela primeira rodada do Campeonato Goiano. As informações do jogo de hoje você confere a seguir.

Onde assistir Aparecidense x Iporá

A partida entre Aparecidense e Iporá terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, disponível de graça para todo o Brasil pelo site (www.elevensports.com) e também no aplicativo disponível para baixar no Android e iOS.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça no site (www.elevensports.com) e aplicativo

Escalações de Aparecidense x Iporá

O time do Aparecidense começou bem a temporada passada no Campeonato Goiano ao terminar em primeiro lugar no grupo B. O elenco faturou 18 pontos durante a fase de grupos e por isso era tido como um dos favoritos. No entanto, o elenco venceu o Jataiense nas quartas, até ser detido pelo Vila Nova nas semis. Agora, tem pela frente um grande desafio este ano.

Do outro lado, o Iporá também fez um bom início de temporada no Estadual. Depois, nas quartas contra o Grêmio Anápolis, acabou sendo eliminado de maneira precoce, o que fez com que o elenco retornasse na temporada 2022 com todo o gás necessário para virar o jogo.

Escalação do jogo do Aparecidense: Pedro Henrique (Lennon); Renato, Wesley Matos, Breno, Gabriel; Willian Magrão, Adriel, Felipe Menezes, Robert; Lausen, Gilvan

Escalação do jogo do Iporá: Cleriston; Robson, Gabriel Moreira, Ramon, Júnior Goiano; Lidio, Savio, Régis, Flavinho; Du Gaia, Odilávio

Como funciona o Campeonato Goiano?

No sistema em fase de grupos, doze equipes disputam o Campeonato Goiano em 2022. Divididos em dois grupos, A e B, os participantes jogam entre si durante 10 rodadas onde cada confronto acontece duas vezes, isto é, em casa e fora.

Os quatro primeiros avançam para a próxima fase enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão. Nas quartas, os jogos acontecem no sistema de ida e volta, seguindo até a semifinal e a final.

GRUPO A: Anápolis, Goianésia, Goiás, Grêmio Anápolis, Jataiense, Morrinhos

GRUPO B: Aparecidense, CRAC, Atlético-GO, Vila Nova, Iporá e Goiatuba

Leia também:

Onde vai passar a final da Copinha 2022?