Flamengo vence o Al Ahly e fica em 3º lugar no Mundial de Clubes 2023

O Flamengo fecha a sua participação no Mundial de Clubes da FIFA em terceiro lugar. Diretamente de Tanger, no Marrocos, o elenco rubro-negro ganhou do Al Ahly por 4 a 2 neste sábado, 11 de fevereiro, para conquistar a medalha de bronze. Confira como foi a partida e assista aos gols.

Como foi o jogo do Flamengo vs Al Ahly no Mundial de Clubes

O Flamengo chegou para disputar o Mundial de Clubes em Marrocos confiante. Campeão da Libertadores na temporada passada, o clube carioca ganhou o direito de jogar o tradicional torneio da FIFA. O resultado, entretanto, não foi nada do que o torcedor esperava.

Diante do Al Hilal, pela semifinal, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1, eliminado de maneira precoce. Com isso, o time ficou apenas com o terceiro lugar.

O Flamengo foi campeão do Mundial em 1981, quando ganhou do Liverpool no Japão.

PRIMEIRO TEMPO

Diferente do clima em Tanger, no Marrocos, a primeira etapa do jogo entre Al Ahly e Flamengo, começou quente dentro de campo. O Flamengo foi para cima do adversário, buscando em todos os instante os espaços certeiros e consequentemente mostrando o lado ofensivo.

Aos 6 minutos, Varela caiu dentro da área após ser derrubado pelo jogador do Al Ahly. O árbitro verificou o VAR e assinalou o pênalti. Aos 10 minutos, Gabigol assumiu a responsabilidade e abriu o placar.

Confira o gol.

Gabigol abre o placar para o Flamengo na disputa do 3º lugar contra o Al Ahly pic.twitter.com/BjsiPONlIv — Wesley Ramon (@_ramonwesley) February 11, 2023



Mesmo com o gol do Flamengo, a partida seguiu morna e sem grandes emoções para os dois lados. O Rubro-Negro seguiu buscando maneiras de ampliar a vantagem.

A melhor oportunidade veio aos 25 minutos. Em belo contra-ataque, Gabigol e Arrascaeta trocam passes. Arrasca lançou a bola para Pedro na área e, de cabeça, o atacante mandou a bola para o gol. O goleiro El-Shenawy defendeu, mas Gabriel Barbosa tentou aproveitar a sobra e mandou para fora.

Novamente Gabriel teve boa oportunidade para o Flamengo. Aos 35, ele chutou da entrada da área, mas o goleiro do rival ficou com a bola.

A partir da metade da etapa para a reta final, só deu Al Ahly. O time conseguiu empatar aos 38 minutos com Abdelkader, de cabeça. O Flamengo bobeou e deixou o time africano jogar como queria.

Confira o gol.

Dejen lo que estén haciendo y disfruten este GOLAZO de Ahmed Abdelkader para poner el 2-1 del Al-Ahly frente al Flamengo. FUTBOL 🚬🚬🚬 pic.twitter.com/vX0mx9WHB0 — Nahuel Lanzón ⭐⭐⭐ (@nahuelzn) February 11, 2023



O elenco pressionou o Rubro-Negro até os minutos finais do primeiro tempo. Com 40 no relógio, Sherif mandou a bola por cima do gol do rival, sem grande perigo. Mesmo com nove minutos de acréscimos, nada de mudança no resultado.

SEGUNDO TEMPO

Diferente do que foi o primeiro, o segundo tempo foi quente e pegado para os dois lados. O Al Ahly foi para cima do Flamengo com Sherif, mas o atacante estava impedido.

Gabriel, aos 5, teve a primeira tentativa do Flamengo. Everton Ribeiro serviu Ayrton Lucas, que passou para o atacante na área. O chute de Gabi, porém, foi por cima do gol.

O inesperado aconteceu. O Al Ahly teve pênalti em seu favor para cobrar assim que Sherif caiu na área, derrubado por Thiago Maia. Maaloul assumiu a responsabilidade, mas Santos defendeu.

Na metade da etapa, o Al Ahly era superior ao Flamengo. O clube carioca demorou para se encontrar dentro de campo. Por isso, não demorou para o placar mudar. Abdelkader, na área, recebeu de Fathi, deixou a zaga do Rubro-Negro para trás e virou o placar.

Assista ao golaço.

GOL DEL AL AHLY GOL DE ABDELKADER, LE GANAN AL FLAMENGO 2-1. 😳😳pic.twitter.com/VZFcwdZdzN — Joãoʳᵖ (@Joaorpp) February 11, 2023

A partida seguiu quente. Aos 19, o juiz assinalou a penalidade para o Flamengo depois de Ayrton Lucas ser derrubado por Abdelfattah na área. No entanto, o juiz acompanhou no VAR e cancelou o pênalti porque o lance foi fora da área, e até deu cartão vermelho para o atleta do Al Ahly.

Com um jogador a menos, o time do Egito teve dificuldades para segurar o placar. Aos 31, a defesa e o goleiro bobearam e, com o erro, Pedro conseguiu encher as redes e empatar a partida.

Confira o gol.

Com o empate, o Flamengo ganhou o gás que precisava para conseguir a virada. Novamente o Fla teve pênalti para cobrar após toque de mão pelo jogador do time africano. Gabigol fez o segundo.

Segundo Gol do Gabigol pic.twitter.com/AZyyDSUW2a — GIFSFLA (@GifsFla) February 11, 2023

Pedro, artilheiro do clube, ampliou aos 45 minutos. O atacante aproveitou o erro de Dieng e virou o placar de vez para os brasileiros.

Assista ao segundo gol de Pedro.

Segundo Gol do Pedro pic.twitter.com/dmO1udBP6I — GIFSFLA (@GifsFla) February 11, 2023



O time do Rio de Janeiro dominou a partida até os acréscimos. Com um a menos, o Al Ahly não conseguiu completar jogadas e errou a maioria dos passes. No finalzinho teve comecinho de briga entre os jogadores dos dois times.

Arrascaeta chegou a marcar o quinto gol do Fla, mas o assistente marcou o impedimento. Sem nenhuma mudança na partida, o Flamengo ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA de 2023.

Escalação do Al Ahly: El-Shenawy; Ibrahim, Abdelfattah, Mohamed Abdel Monem, Maaloul; Taher Mohamed, Ghallab, Hamdi Fathi, Abdel Kader; Sherif e Tau.

Escalação do Flamengo: Santos; Varela, David Luiz, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Premiação

Além da medalha de bronze e o lugar mais baixo no pódio, o Flamengo vai ganhar R$ 20,4 milhões em premiação por ficar em terceiro lugar do Mundial de Clubes.

A FIFA entrega diferentes valores para todos os participantes da edição, desde o sétimo colocado até o vencedor. O quarto colocado, no caso o Al Ahly, vai levar para casa o total de R$ 10,2 milhões, ou US$ 2 milhões. Os valores foram divulgados pela entidade.

Confira todos os valores distribuídos no Mundial de Clubes.

7° colocado do Mundial: R$ 2,5 milhões (US$ 500 mil)

6° colocado do Mundial: R$ 5,1 milhões (US$ 1 milhão)

5º colocado do Mundial: R$ 7,6 milhões (US$ 1,5 milhão)

4º colocado do Mundial: R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

3º lugar do Mundial: R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões)

Vice-campeão: R$ 20,4 milhões (US$ 4 milhões)

Campeão: R$ 25,5 milhões (US$ 5 milhões)

Quando é a final do Mundial de Clubes

A final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Hilal será disputada no sábado, 11 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília).

O Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos, será o palco da grande decisão pelo título do Mundial de Clubes este ano. A partida será transmitida ao vivo na Globo, SporTV, e as plataformas GloboPlay, CazéTV e no FIFA Plus.

O Real venceu o Al Ahly na semifinal, enquanto o Al Hilal ganhou do Flamengo de maneira surpreendente.

