Confira a situação do técnico português no Flamengo. Foto: Reprodução Marcelo Cortes / CRF

Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo?

Depois de perder o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, o Flamengo amargou a eliminação precoce no Mundial de Clubes da FIFA ainda na semifinal para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Vítor Pereira, novo técnico do clube, vem sofrendo duras críticas por seu trabalho. O comandante segue no cargo, mas a diretoria permanece em alerta.

Na temporada passada, Paulo Sousa, técnico português, assumiu o cargo no começo do ano. Sem resultados, foi substituido por Dorival Júnior no meio de 2022, que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Mas no fim do ano passado, Vítor Pereira foi contratado para assumir a posição.

Vítor Pereira permanece no Flamengo após eliminação

Mesmo depois do vexame no Mundial de Clubes, o técnico Vítor Pereira permanece no cargo de treinador. O clube em nenhum momento se manifestou sobre mudanças.

No entanto, de acordo com o jornal Extra, a diretoria do Rubro-Negro já esperava o começo de ano caótico principalmente pela mudança de treinador. O Flamengo, dessa maneira, está certo de manter VP no cargo principal e acredita na evolução do time com o português.

Ainda segundo o Extra, a diretoria rubro-negra vai buscar reforços para o elenco, com a ideia de continuar disputando títulos na temporada. O time , segundo o Extra, ainda acredita nas ideias do comandante, sob observação para evitar problemas com o elenco.

O Flamengo tem pela frente o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e a final da Recopa em 21 de fevereiro.

Derrota para o Palmeiras na Supercopa

A eliminação no Mundial de Clubes não é o único problema de Vítor Pereira no Flamengo. Em 28 de janeiro, o elenco carioca perdeu para o Palmeiras a chance de levantar o título da Supercopa do Brasil.

Disputado no Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Palmeiras entraram em campo na final do torneio. O elenco até saiu na frente para buscar o placar, mas viu o Verdão levar a melhor por 4 a 3.

Naquele fim de semana, VP presenciou críticas dos torcedores, mas a situação permaneceu sob controle. Com a eliminação do Mundial de Clubes, a crise pareceu ficar ainda pior.

Torcedores criticam trabalho de VP

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo mostram-se bastante insatisfeitos com o trabalho do comandante português. Além de ser eliminado no Mundial de Clubes, Vítor Pereira também perdeu a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras.

Torcedores, inclusive, relembraram a demissão de Dorival Júnior no fim do ano. Muitos concordam que a Diretoria não agiu da maneira certa na troca de profissionais.

foi um erro ter trazido vitor pereira e demitido dorival — John. (@Johnogp) February 7, 2023

SAUDADES DORIVAL JÚNIOR, FALO MESMO — dudιnhα (@dxdfcb) February 7, 2023



Outros, inclusive, criticam o trabalho do português e até pediram a sua demissão.

esse burro do vitor pereira tem que ser demitido hoje mesmo, disputa do 3° lugar é só colocar o filipe luis de técnico e acabou — m¡ 🇧🇷 (@arrwscaetz) February 7, 2023

É pro Vitor Pereira ser demitido AMANHÃ. Técnico HORRÍVEL. Não pode comprometer a porra da temporada — Cadu Duarte (@caducrf2) February 7, 2023



