Quem ganhou a Supercopa do Brasil 2023: Palmeiras é campeão

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram neste sábado, 28 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha pela final da Supercopa do Brasil em 2023

O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil 2023! O Estádio Mané Garrincha foi o palco da vitória do elenco alviverde neste sábado, 28 de janeiro, em cima do Flamengo por 4 a 3 na grande final do torneio. Este é o primeiro título do Verdão na Supercopa. Confira como foi a partida e quem fez os gols.

O Palmeiras bateu na trave em 2021, quando foi campeão da Copa do Brasil. Pela primeira vez, o time alviverde chegou para disputar a Supercopa do Brasil, mas perdeu para o Flamengo nos pênaltis.

Já em 2023, ao ser campeão brasileiro na temporada, ganhou o direito de disputar novamente a Supercopa. O time de Abel Ferreira reencontrou o Flamengo e levou o título para casa pela primeira vez em sua história.

O Palmeiras entra para o seleto grupo de campeões da Supercopa do Brasil.

O time campeão do Palmeiras, comandado pelo técnico Abel Ferreira, foi para campo neste sábado com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Veja os gols da final

Como foi o jogo da final da Supercopa 2023?

O jogo na tarde deste sábado, 28 de janeiro, foi a primeira grande decisão do ano e o torcedor pode se esbaldar com tantos gols. Veja como foi a decisão entre Flamengo e Palmeiras.

PRIMEIRO TEMPO - FINAL DA SUPERCOPA

Um mar vermelho de um lado, e camisas verdes do outro. O Mané Garrincha, em Brasília, estava lotado para a decisão da Supercopa do Brasil. O primeiro tempo começou pegado, onde as duas equipes buscaram o jogo.

Muitas faltas dos dois lados, mas nos primeiros 15 minutos nenhuma finalização foi feita, pouca troca de passes no campo de ataque. A única boa chance até ali partiu do Palmeiras três minutos depois com Palmeiras após escanteio. A bola, no entanto, passu do ladinho do gol de Santos por todo mundo.

A partida começou a ganhar emoção a partir dos 19 minutos. Santos se atrapalhou na saída e Endrick aproveitou para tentar recuperar a bola ao Verdão. Léo Pereira apareceu e conseguiu impedir a jogada.

Nos 22 minutos, Zé Rafael derrubou Arrascaeta em um carrinho na área que ficou claro nas imagens. O árbitro assinalou o pênalti na hora e Gabigol acertou em cheio as redes para abrir o placar ao Flamengo aos 25.

Assista ao gol.

O gol de Gabigol e a comemoração do atacante na frente da torcida do Palmeiras. 🎥 @bellexcosta pic.twitter.com/C7sFpkyJqZ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 28, 2023

Depois que marcou o gol, o Flamengo pareceu recuado e não atacou ou sequer pressionou. Foi a hora do Palmeiras atacar e ir para cima na tentativa de empatar. Endrick, aos 33 minutos, teve a primeira finalização do elenco palmeirense, mas o goleiro Santos ficou com a bola após o chute do garoto.

De tanto buscar o jogo, o Palmeiras finalmente marcou. Aos 37 minutos, Dudu serviu Raphael Veiga que no canto direito de Santos, deixou tudo igual.

Assista ao gol do empate.

O gol de empate do Palmeiras, com ele RAPHAEL VEIGApic.twitter.com/iknjlER6Ra — Diário Palmeiras (@diario1914) January 28, 2023



A partida seguiu equilibrada na reta final da primeira etapa. Nos acréscimos, Everton Ribeiro tentou mandar por cima do goleiro Weverton, mas a bola foi muito longe e só fez a torcida palmeirense suspirar de alívio e nervoso.

Na surpresa, o Palmeiras não cansou de buscar a vitória e, aos 48 minutos, Gabriel Menino acertou um foguete na entrada da área nas redes do Flamengo. Até aqui, os paulistas ficaram na frente.

Os jogadores seguiram para o vestiário ao fim do primeiro tempo.

Confira o gol da virada.

GABRIEL MENINO VIRA O JOGO Assim:pic.twitter.com/dDBLPGXaTK — Diário Palmeiras (@diario1914) January 28, 2023

SEGUNDO TEMPO - FINAL DA SUPERCOPA

Se o primeiro tempo foi equilibrado e sem grandes emoções, o segundo foi completamente diferente. O Flamengo começou melhor e com apenas 4 minutos teve a primeira boa chance com Arrascaeta. O goleiro Weverton, no entanto, impediu a jogada dos flamenguistas.

Aos 7 minutos o Rubro-Negro apareceu mais uma vez. Everton Ribeiro serviu Gabriel que, frente a frente com o goleiro palmeirense, dá apenas um toque para a bola entrar no fundo da rede dos palmeirenses. O placar ficou tudo igual novamente, 2 a 2 na final.

Confira o segundo gol de Gabigol.

Assistência de Everton Ribeiro e gol dele... SEMPRE ELE, Gabigol! Flamengo 2x2 Palmeiraspic.twitter.com/4mp5Sp2HtI — Nação News (@NacaoNews) January 28, 2023



O Palmeiras foi para cima e tentou responder de todas as maneiras. Gabriel Menino teve falta próximo da área para cobrar aos 8 minutos. Gustavo Gómez tentou desviar com o pé após se esticar todo, mas a bola passou por todos os atletas.

Dois minutos depois, o árbitro assinalou uma penalidade em favor do Palmeiras após Everton Ribeiro tocar o braço na bola. Raphael Veiga, aos 12, assumiu a responsabilidade e colocou o time paulista novamente na frente.

Confira a marcação.

GOOOOOOOOL DO PALMEIIIIIRAS! É O VERDÃO NA FRENTE DE NOVO COM O SEGUNDO GOL DE RAPHAEL VEIGA!!!!#SupercopaNoSportv #SupercopaDoBrasil pic.twitter.com/UvvvUzdzNv — sportv (@sportv) January 28, 2023



Depois do gol de empate, os palmeirenses sequer tiveram tempo de comemorar. Isso porque Pedro, em golaço de ladinho do pé, deixou tudo igual novamente, 3 a 3. Desta vez foi Ayrton Lucas quem serviu e deixou o atacante na boca do gol.

QUE GOL FOI ESSE?! Pedro, de calcanhar, marca um GOLAÇO em Brasília! Palmeiras 3x3 Flamengo pic.twitter.com/dB05sh8zlc — Goleada Info (@goleada_info) January 28, 2023



O jogo da Supercopa do Brasil seguiu quente até a reta final. Rony chegou perto de virar o placar aos 22, mas Santos se esticou para defender e impedir. Pedro respondeu um minuto depois, mas novamente a defesa alviverde apareceu em campo.

Os dois lados atacaram no campo de ataque. O Palmeiras, no entanto, levou a melhor. Aos 28, a jogada entre Dudu, Raphael Veiga e Rony deixou Gabriel Menino fácil para marcar. Livre na área, acertou em cheio sem qualquer defesa do Santos.

Assista ao segundo gol de Menino.

O quarto gol do Palmeiras, com Gabriel Menino.pic.twitter.com/I3V5xIc67i — Diário Palmeiras (@diario1914) January 28, 2023



Já nos minutos finais, o Palmeiras pareceu mais recuado, enquanto o Flamengo continuou pressionando a defesa alviverde. Everton Ribeiro chegou perto aos 37 minutos, mas a defesa afastou.

O Palmeiras optou por ficar na defesa. Porém, Jailson teve a última chance na partida após receber a bola de Breno Lopes. A bola passou pelo goleiro Santos e assustou os torcedores flamenguistas.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tomou cartão vermelho e foi expulso de campo. Sem tempo para mais nada, o placar fechou em 4 a 3, com a vitória do Palmeiras na Supercopa do Brasil em 2023.

Quanto ganha o campeão da Supercopa?

Em premiação recorde, a CBF vai distribuir ao campeão da Supercopa em 2023 a premiação em R$ 10 milhões, maior valor da competição até aqui.

O vice-campeão fica com R$ 5 milhões. Esses números são o dobro se comparados aos da edição passada, onde o Atlético Mineiro herdou o total de 5 milhões de reais, enquanto o vice levou R$ 2 milhões.

O prêmio também contabiliza parte de doação da Conmebol. Além disso, o vencedor da Supercopa vai ganhar medalhas douradas e a tão desejada taça.

CAMPEÃO - R$ 10 milhões

VICE-CAMPEÃO - R$ 5 milhões

