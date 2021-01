Arena Castelão em Fortaleza pega fogo; veja a origem do incêndio

Uma cabine da Arena Castelão, em Fortaleza, pegou fogo na manhã deste sábado (30). De acordo com informações do Tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi relatado à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta de 10h12. No entanto, as autoridades ainda não identificaram as causas das chamas e se há feridos.

Inaugurada em 1973, o Estádio é o principal palco de eventos esportivos e culturais do Estado do Ceará. Inclusive, receberia o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Série D, entre Floresta e Mirassol, neste sábado, às 16h (horário de Brasília). Além de ser uma das sedes da Copa do Mundo, em 2014, e Copa das Confederações, em 2013, a arena já recebeu shows internacionais como de Paul McCartney, Elton John e Beyoncé.

Junior Lima, um funcionário do local, que trabalha na área de publicidade, relatou que o fogo teria começado logo depois de um curto-circuito. “Rapidamente a gente viu o fogo e rapidamente a gente saiu para ajudar as pessoas que estavam na parte de serviço lá em cima. Teve um curto circuito que rapidamente pegou fogo e a vidraça começou a cair. Alguns meninos que estavam trabalhando com a gente inalaram muita fumaça”, conta.

Fogo na Arena Castelão pode atrapalhar Série D

A CBF ainda não informou se o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D acontecerá neste sábado (30) ou se haverá mudança de local.

De rebaixado no Campeonato Cearense ao acesso à Série C, o Verdão da Vila Manoel Sátiro faz seu último duelo na temporada 2020, neste sábado. Logo depois de garantir o acesso para a terceira divisão do Brasileiro, o Lobo busca garantir o título nacional.

Caso garanta o caneco, o Floresta será a terceira equipe do Ceará, a conquistar a Série D. Em 2009, Guarany de Sobral, e então o Ferroviário em 2018, são as outros dois clubes do cearenses que conquistaram o título. Com 10 vitórias, 10 empates, mas apenas duas derrotas, o clube conseguiu o acesso e sabe que disputar a competição nacional, muda os rumos da equipe.

Já o Mirassol, mesmo jogando fora de casa, deve manter seu estilo de partida ofensivo. Com 47 gols na Série D, em 22 partidas, o time de Eduardo Baptista decidirá o título então em casa. No entanto, já garantido na terceira divisão, o clube busca coroar a temporada com o caneco.