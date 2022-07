Argentina x Paraguai feminino: onde assistir e horário da Copa América

Valendo o 3º lugar na Copa América, as seleções de Argentina x Paraguai feminino disputam nesta sexta-feira, 29 de julho, no Estádio Centenário de Armenia, cidade colombiana de Armenia. O confronto tem início às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela televisão e online.

Ambas as equipes foram derrotadas na semifinal do torneio feminino e por isso jogam o terceiro lugar hoje.

Onde assistir Argentina x Paraguai feminino hoje

O jogo será transmitido pelo SporTV. Além disso, o streaming Globo Play retransmite o jogo online para todos os assinantes.

Com exclusividade, o canal realiza a transmissão do jogo para todos os estados do Brasil. No entanto, o SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Online, o torcedor tem a oportunidade de curtir a retransmissão de Argentina x Paraguai feminino no Globo Play, plataforma de streaming para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo da Argentina x Paraguai feminino hoje:

Data: 29/07/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário de Armenia, em Armenia, na Colômbia

Arbitragem: Não indicada

Onde assistir Argentina x Paraguai feminino hoje: SporTV e Globo Play

Na primeira fase da competição, a Argentina garantiu-se em segundo lugar do grupo B com 9 pontos, colecionando três vitórias e uma derrota, diante das brasileiras na estreia da temporada. Na semifinal, entretanto, as argentinas foram derrotadas pela Colômbia e por isso vão ficar com a disputa do terceiro lugar hoje.

Enquanto isso, o Paraguai teve um caminho basicamente parecido com o do adversário. Com 9 pontos em segundo lugar, garantiu três vitórias e uma derrota na premira fase da competição. Na semifinal, foi praticamente engolida pela Seleção Brasileira, sendo garantida somente com a terceira posição.

Seleções campeãs da Copa América Feminina

Apenas a equipe do Brasil e Argentina já venceram a Copa América e futebol feminino. O time brasileiro, entretanto, é quem mais vezes levantou a taça, com 7 títulos contra apenas uma das jogadoras argentinas.

A Seleção Brasileira garantiu o troféu nos anos de 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018. Já a Argentina levou o seu primeiro título em 2006, quando venceu o Brasil na final do torneio da Conmebol.

Brasil – 7 títulos (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018)

Argentina – 1 título (2006)

+ Final Copa América Feminina 2022: Brasil e Colômbia disputarão título