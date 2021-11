Armênia x Macedônia do Norte: onde assistir ao jogo de hoje (11/11)

Armênia x Macedônia do Norte se enfrentam nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 14h (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo J nas Eliminatórias da Europa no Estádio Republicano. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Armênia x Macedônia do Norte: onde assistir ao vivo hoje? A partida entre Armênia e Macedônia do Norte terá transmissão ao vivo a partir das 14h (Horário de Brasília) da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Republicano, cidade de Yerevan , na Armênia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Armênia x Macedônia do Norte

O confronto desta quinta-feira promete ser equilibrado já que as equipes estão empatadas na pontuação pelo grupo e buscam na repescagem para o Mundial.

Armênia : Yurchenko; Terteryan, Haroyan, Voskanyan, Hovhannisyan; Udo, Mkhitaryan, Grigoryan, Bayramyan; Spertsyan, Barseghyan

: Yurchenko; Terteryan, Haroyan, Voskanyan, Hovhannisyan; Udo, Mkhitaryan, Grigoryan, Bayramyan; Spertsyan, Barseghyan Macedônia do Norte: Dimitrievski; Musliu, Alioski, Velkovski; Ristovski; Ademi, Kostadinov; Nikolov, Elmas, Churlinov; Jahovic

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Depois de ser derrotado pela Romênia na rodada passada, o time da Armênia contabiliza 12 pontos em quarta posição no grupo J das Eliminatórias. Ainda vivo na briga pela repescagem, espera contar com a vitória hoje para sair na frente diante dos outros dois adversários.

Enquanto isso, a Macedônia do Norte também contabiliza 12 pontos vindo logo atrás na classificação com três vitórias, três empates e duas derrotas. Por isso, se ganhar o jogo desta quinta-feira, assume a segunda posição no grupo e fica cada vez mais próxim da vaga.

