Armênia x Turquia: onde assistir o jogo das Eliminatórias e horário - 25/03/23

A Turquia vai começar a sua missão nas Eliminatórias da Eurocopa neste sábado, contra a Armênia. A bola vai rolar no jogo da Armênia x Turquia no Estádio Vazgen Sargsyan Republican, às 14h (horário de Brasília) na primeira rodada do grupo D. O duelo será transmitido ao vivo para todo o Brasil.

As seleções juntam-se no grupo D a Croácia, Letônia e País de Gales. As equipes que terminarem em 1º e 2º no grupo se classificarão para o torneio do próximo verão na Alemanha.

Os dois times europeus se enfrentaram em 2008 e 2009 na fase de grupos das qualificatórias da Euro. Os turcos triunfaram nas duas partidas.

Assistir Armênia x Turquia ao vivo hoje

A partida entre Armênia x Turquia será transmitida na ESPN, na TV fechada, e Star Plus, plataforma de streaming da Disney para assinantes. Em ambas as opções, a transmissão é válida para todos os estados do Brasil.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura. É só ligar o televisor do conforto do seu sofá em casa ao vivo e curtir a transmissão. Lembre-se que somente assinantes tem acesso ao canal ESPN.

Já o Star Plus só pode ser acessado por assinantes seja no aplicativo em dispositivos móveis ou no site.

Quantas rodadas tem as eliminatórias da Euro?

São dez rodadas na fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa em dois turnos. Vinte equipes dos dez grupos qualificam-se automaticamente para a Euro.

Em cada grupo, as seleções vão se enfrentar duas vezes, uma dentro e outra fora de casa. Cada vitória vale três pontos enquanto o empate um para ambos os lados.

As duas primeiras equipes garantem a vaga na competição da Alemanha em junho do ano que vem, enquanto outros três países se classificarão por meio do playoff de acordo com as posições decididas pela UEFA Nations League.

Mundial de Clubes 2025: entenda o novo formato e a distribuição de vagas

Data da Euro 2024

A Euro tem início em 14 de junho, na Allianz Arena, em Munique. A fase de grupos vai até o dia 26 do mês, enquanto a fase eliminatória está programada para começar no sábado, dia 29.

No total, a Eurocopa vai durar um mês, com a final marcada para domingo, 14 de julho, no Olympiastadion, em Berlim, com capacidade para receber 70 mil pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Próximo jogo da Turquia

A Turquia volta a jogar na próxima terça-feira, 28 de março, contra a Croácia na segunda rodada das eliminatórias da Eurocopa pelo grupo D.

A bola vai rolar às 15h45, na Timsah Arena. A transmissão no Brasil ainda não foi confirmada.

Turquia x Croácia - 15h45 (horário de Brasília)

Data: Terça-feira, 28/03 na Timsah Arena, na Turquia

Leia também: Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023?