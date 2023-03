Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023? Principais datas do torneio

Com o final da fase eliminatória todas as vagas da Libertadores estão preenchidas, confira quando será o sorteio e em qual data começa a fase de grupos do torneio

Quando será o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023?

No próximo dia 27 de março, às 21h (horário de Brasília), ocorrerá o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Assim como no ano passado, o evento será na sede da Conmebol que fica em Luque, no Paraguai.

As equipes estão espalhadas por quatro potes e a diferenciação de um para o outro se dá pela posição de cada equipe no ranking da Conmebol.

Conheça os times de cada pote:

Pote 1: Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional, Athletico-PR, Independiente Del Valle (EQU) e Olímpia (PAR).

Pote 2: Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional, Barcelona de Guayaquil (EQU), Racing (ARG), Corinthians, Colo-Colo (CHI) e Fluminense.

Pote 3: Bolívar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG), Metropolitanos (VEN), Aucas (EQU) e Monagas (VEN).

Pote 4: Liverpool (URU), Deportivo Pereira (COL), Ñublense (CHI), Patronato (ARG), Atlético-MG, Independiente de Medellín (COL), Cerro Porteño (PAR) e Sporting Cristal (PER).

Vale ressaltar que equipes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo. Portanto, não haverá nenhum confronto brasileiro nessa fase.

Quais times brasileiros vão jogar a fase de grupos da Libertadores?

O Brasil terá 7 equipes disputando a “Glória Eterna”: Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Internacional e Athletico-PR.

O Galo foi a única equipe classificada pela pré-libertadores, que conseguiu sua vaga após passar por Carabobo (VEN) e Milionarios (COL). O Fortaleza também disputou a fase eliminatória. Porém, o Leão do Pici foi eliminado pelo Cerro Porteño e não disputará o torneio.

Que dia começa a fase de grupos?

A trajetória das 32 equipes classificadas rumo ao título da Libertadores começa no dia 05 de abril. Serão 6 partidas em turno e returno.

No dia 28 de junho se encerra a fase de grupo e após isso é emoção com o mata-mata.

Quando será a final da Libertadores 2023?

Com o fim da fase de grupos as equipes classificadas disputarão o mata-mata. A última fase do torneio continental terá início com as oitavas de final. Os confrontos serão decididos por sorteio no dia 05 de julho.

A última fase da competição será em jogo de ida e de volta. Com exceção da final que ocorrerá em jogo único, no Maracanã.

Datas do mata-mata da Libertadores

Oitavas de final: 19/07 a 26/07

Quartas de final: 23/08 a 30/08

Semifinais: 27/09 a 04/10

Final: 11/11