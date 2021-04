Arminia x Freiburg: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão (09/04)

Arminia e Freiburg se enfrentam nesta sexta-feira (09), a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Schüco Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela e se afastar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Arminia x Freiburg: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Possíveis escalações de Arminia x Freiburg

Possível Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui; Okugawa, Prietl, Maier; Doan, Cordova, Voglsammer.

Possível Freiburg: Müller; Lienhart, Schlotterbeck, Gulde; Schmid, Santamaria, Höfler, Günter; Sallai, Petersen, Til.

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Arminia ocupa a zona de rebaixamento, em 17º com vinte e três pontos. Dessa maneira, se vencer o confronto desta sexta-feira, dorme fora da degola, com vinte e seis, desbancando o Mainz. Então, para o jogo de hoje, não tem novas baixas no plantel.

Enquanto isso, o Freiburg aparece em 10º com trinta e sete. Lutando para alcançar a parte de cima da classificação e assim se afastar de vez do rebaixamento, o time visitante entra em campo com força máxima. Por fim, Demirovic e Höler estão fora por suspensão.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Alemão

Pela 28ª rodada, outros oito jogos também acontecem neste fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Werder Bremen x RB Leipzig – Sábado (10/04) – 10h30

Hertha Berlin x Borussia Mönchengladbach – Sábado (10/04) – 10h30

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – Sábado (10/04) – 10h30

Bayern de Munique x Union Berlin – Sábado (10/04) – 10h30

Stuttgart x Borussia Dortmund – Sábado (10/04) – 13h30

Schalke 04 x Augsburg – Domingo (11/04) – 10h30

Colônia x Mainz – Domingo (11/04) – 13h

Hoffenheim x Bayer Leverkusen – Segunda (12/04) – 15h30

Últimos jogos

No último sábado (03), ambas as equipes entraram em campo pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. O Arminia ficou no empate em 1 a 1 com o Mainz, enquanto o Freiburg foi derrotado pelo Borussia Mönchengladbach em 2 a 1.

