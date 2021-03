Arminia x RB Leipzig hoje (19/03): onde assistir o jogo da Bundesliga

Arminia e RB Leipzig se enfrentam nesta sexta-feira (19), a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Schüco Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer, equipe anfitriã diminui a diferença com o Bayern de Munique para um ponto. Então, saiba a seguir onde assistir.

Arminia x RB Leipzig: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

O Arminia aparece em 15º com vinte e dois pontos. Lutando para escapar do rebaixamento, a equipe anfitriã entra em campo com tudo para garantir a vitória e, assim, pular uma posição para se afastar da degola. Então, seu plantel não possui Edmundsson, Laursen, Soukou e Yabo.

Em segundo lugar com cinquenta e quatro pontos está o Leipzig. Dessa maneira, a equipe segue viva na briga pela liderança do Campeonato Alemão, podendo diminuir a diferença para apenas um ponto se vencer o confronto desta sexta-feira. Para o jogo de hoje, o técnico Julian Nagelsmann não tem Angelino, Laimer, Szoboszlai Upamecano.

Possíveis escalações de Arminia x RB Leipzig

Possível Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui; Maier, Prietl; Doan, Gebauer, Okugawa; Klos.

Possível RB Leipzig: Gulácsi; Orban, Klostermann, Mukiele; Sabitzer, Adams, Kampl, Nkunku; Olmo; Sørloth, Polsen.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (14), em jogo pela 25ª rodada. Assim, o Arminia venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 jogando fora de casa, enquanto o RB Leipzig ficou no empate com o Frankfurt em 1 a 1.

