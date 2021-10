Arsenal x Leeds: onde assistir, horário e escalações do jogo hoje – 26/10

Arsenal x Leeds entram em campo nesta terça-feira, 26/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Arsenal x Leeds hoje? O confronto entre Arsenal e Leeds terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Arsenal x Leeds

Arteta não tem disponível para o jogo desta terça-feira Xhaka e Tierney, enquanto Marcelo Bielsa não poderá contar com Junior Firpo, Ayling, Patrick Bamford e Robin Koch, mas Raphinha segue como dúvida.

Arsenal : Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Nuno Tavares; Lokonga, Partey; Saka, Lazacette, Aubameyang, Rowe

: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Nuno Tavares; Lokonga, Partey; Saka, Lazacette, Aubameyang, Rowe Leeds: Meslier; Shackleton, Diego Llorente, Cooper, Dallas; Raphael, Struijk, Klich, Harrison; James, Rodrigo

Principais informações sobre o jogo de hoje

No Campeonato Inglês, o Arsenal completou seis rodadas sem perder depois de ganhar do Aston Villa no fim de semana. O começo de temporada foi difícil para a equipe de Arteta, que comanda o elenco rumo à parte de cima da tabela. Na Copa da Liga Inglesa, os londrinos estrearam com vitória diante do West Bromwich e, depois na terceira rodada superaram o AFB Wimbledon.

Enquanto isso, o Leeds fica cada vez mais próximo da zona de rebaixamento na liga nacional enquanto tem 7 pontos. O time de Marcelo Bielsa venceu apenas um jogo na temporada, buscando a recuperação nesta terça-feira pela Copa da Liga Inglesa contra um grande oponente em campo.

