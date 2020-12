Arsenal x Manchester City: onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa

Arsenal e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (22), às 17h, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, no Emirates Stadium. Em sistema de mata-mata, quem vencer, está classificado para a semifinal da competição. Ademais, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Arsenal x Manchester City: onde assistir?

A partida entre Arsenal e Manchester City possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Arsenal não vem bem no Campeonato Inglês, já que aparece em 15º na tabela de classificação, com catorze pontos, próximo da zona de rebaixamento. Dessa maneira, são quatro vitórias, dois empates e oito derrotas. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Benfica.

Enquanto isso, o City aparece na parte de cima da tabela, em 8º, com vinte e três pontos, contabilizando seis vitórias, cinco empates e duas derrotas, mas com um jogo a menos. Nas oitavas da Champions, joga contra o Borussia Mönchengladbach.

Possíveis escalações de Arsenal x Manchester City

Para Arteta, técnico do Arsenal, Aubameyang está fora do jogo de hoje por lesão na panturrilha, confirmou o site oficial. Thomas Partey também segue indisponível. Xhaka cumpre suspensão, enquanto Gabriel está apto para retornar.

Provável Arsenal: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Maitland, Elneny, Ceballos, Saka; Pepé, Lacazete, Willian.

Gabriel Jesus é dúvida para o confronto de hoje, confirmou o site oficial do clube.

Provável City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling; Aguero.

Confira os jogos da Copa da Liga Inglesa

Além disso, as quartas da Copa da Inglaterra também traz outros três jogos. Saiba quais são.

Brentford x Newcastle – 14h30 –

Stoke City x Tottenham – Quarta-feira – 14h30

Everton x Manchester United – Quarta-feira – 17h