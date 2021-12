Arsenal x Sunderland: onde assistir a Copa da Liga Inglesa hoje (21/12)

Pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, as equipes Arsenal x Sunderland disputam a classificação nesta terça-feira, 21/12, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), em confronto no Emirates Stadium. Saiba onde assistir o jogo de hoje com transmissão ao vivo na televisão e também online.

Onde assistir o jogo do Arsenal x Sunderland hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de passar pelo West Bromwich, AFC Wimbledon e Leeds nas oitavas de final, o Arsenal entra em campo nesta terça-feira confiante e pronto para garantir mais uma classificação na Copa da Liga Inglesa. O elenco, que aparece em quarta posição do Campeonato Inglês, é o favorito no confronto de hoje, mas ainda assim pode encontrar grandes obstáculos pela frente.

Enquanto isso, o Sunderland entrou na primeira fase e, com um jogo a mais, disputou contra Port Vale, Blackpool, Wigan e o QPR. Agora, pode surpreender ainda mais os torcedores se conseguir uma vitória para chegar até as semifinais e, quem sabe então, lutar na grande final para ser campeão. Por fim, o elenco joga a terceira divisão do Campeonato Inglês.

Escalações de Arsenal e Sunderland:

Kolasinac continua sendo o único desfalque de Arteta, técnico do Arsenal.

Do outro lado, McGeady, O’Nien e Djaku são os desfalques para o jogo de hoje aos visitantes.

Arsenal: Leno; Nuno Tavares, Holding, Soares, Chambers; Elney, Maitland-Niles; Nketiah, Rowe, Pepe; Lacazette

Sunderland: Burge; Wright, Flanagan, Doyle; Pritchard, Hume, Neil, Embleton, Gooch; Broadhead, Stewart

