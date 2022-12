Seleções disputam a final da Copa do Mundo da FIFA neste domingo, 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail

Horário da final da Copa do Mundo do jogo da Argentina x França

Argentina ou França, quem vai colocar a terceira estrela no uniforme? As seleções disputam a final da Copa do Mundo 2022 neste domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail, no Catar. O horário de início na final vai ser ao meio dia (horário de Brasília) em partida única. Quem será o campeão do mundo?

Todas as informações sobre horário e como assistir estão no texto a seguir.

Que horas é a final da Copa do Mundo 2022?

O horário da final da Copa do Mundo 2022 hoje vai ser às 12h (horário de Brasília), no domingo em 18 de dezembro de 2022.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as seleções de Argentina e França darão o pontapé inicial a partir das 11h, horário local.

No Catar, a partida tem início às 18h, já que todos os embates são realizados à noite devido ao forte calor.

Como assistir a final da Copa do Mundo 2022 hoje?

O jogo da Argentina e França hoje na final da Copa do Mundo vai passar na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, GE, FIFA+ e o canal do CazéTV de graça e ao vivo.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a Globo vai transmitir o duelo neste domingo, com narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thais Matos e Júnior. Já no canal SporTV, a opção está disponível somente em operadoras de TV pago com a narração de Luiz Carlos Jr. com os comentaristas Grafite e Paulo Vinicius Coelho.

Entre as plataformas digitais, dá para assistir no GloboPlay e FIFA Plus de graça sem precisar ser assinante. Basta acessar o site e o aplicativo, se cadastrar e encontrar a transmissão ao vivo.

As opções mais simples são através do site do GE (www.ge.globo.com), com retransmissão dos canais Globo e SporTV, além do canal do CazéTV no Youtube e na Twitch, também de maneira gratuita.

Argentina x França na final da Copa do Mundo 2022

Integrando o grupo C ao lado da Arábia Saudita, Polônia e México, a Argentina não teve a estreia que gostaria na Copa do Mundo do Catar. Pela primeira rodada, no Estádio Lusail, o time sul-americano foi derrotado pela Arábia Saudita (2x1). Na segunda, deu a volta por cima e ganhou do México (2x0), enquanto derrotou a Polônia de Lewandowski na terceira rodada (2x0).

Nas oitavas de final, o elenco derrotou a Austrália com facilidade (2x1), mas encontrou uma pedreira nas quartas de final: a Holanda. No tempo normal, empate em 2 a 2, até as penalidades. Com quatro gols marcados e os holandeses apenas dois, foram os argentinos que levaram a melhor.

Na semifinal, a Argentina bateu a Croácia (3x0) para carimbar o seu passaporte até a grande final. No jogo de hoje, o técnico Lionel Scaloni deve manter o time titular.

Escalação da Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi e Álvarez.

Do outro lado, a França entrou confiante em campo por ser a atual campeã do mundo, mas passou por grandes desafios até chegar aqui. No grupo D, venceu a Austrália (4x1) na primeira rodada e a Dinamarca na segunda de virada (2x1). Na terceira, porém, perdeu para a Tunísia (1x0) com o time reserva.

Nas oitavas de final, os Les Bleus derrotaram a Polônia (3x1) enquanto nas quartas de final passaram pela Inglaterra sem grandes dificuldades (2x1). Já na semifinal, venceram Marrocos em um jogo complexo (2x0).

Para o duelo deste domingo, o técnico Deschamps tem a opção de utilizar Benzema, já recuperado da lesão.

Escalação da França: Lloris; Koundé, Varane, Konate, Theo Hernandéz; Tchouaméni, Fofana, Dembélé; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Quem vai apitar a final da Copa?

O árbitro polonês Szymon Marciniak é quem vai apitar a final da Copa do Mundo hoje.

Os assistentes serão Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, poloneses. No VAR, Tomasz Kwiatkowski, também da Polônia, será o responsável por chegar os lances.

Quanto ganha o campeão da Copa do Mundo?

Segundo valores divulgados pela FIFA, o campeão do mundo leva para casa a premiação em dinheiro no valor de R$ 223,2 milhões (US$ 42 milhões).

Além do dinheiro, o vencedor herda o título de melhor seleção do planeta, a taça dourada e a medalha de ouro distribuída para jogadores, técnicos e comissão.

O segundo lugar fica com o valor de 159 milhões de reais (US$ 30 milhões) na cotação atual. O valor é entregue pela FIFA como espécie de recompensa, além da medalha de prata.

Em cada fase que a equipe é desclassificada, ela recebe uma espécie de "bonificação" pelo esforço. Por exemplo, se o Brasil foi eliminado nas quartas de final então a CBF (federação do país) fatura 90 milhões de reais.

