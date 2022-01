ASA x Murici: saiba onde assistir ao jogo de hoje e as escalações – 30/01

Encerrando a segunda rodada do Campeonato Alagoano, o confronto entre ASA x Murici acontece domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Fumeirão. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir ASA x Murici ao vivo

O Eleven Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h.

O serviço está disponível através do site (www.elevensports.com) ou pelo aplicativo de maneira gratuita para baixar no Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site (www.elevensports.com)

O elenco do ASA surpreendeu ao estrear na competição estadual depois de golear por o Jacyobá por 5 a 0. Dessa maneira, o elenco de Arapiraca espera manter o seu bom desempenho na temporada já que pretende ser um dos favoritos ao título. Por fim, o elenco está em primeiro lugar com 3 pontos.

Enquanto isso, o Murici ficou apenas no empate por 1 a 1 diante do CRB na última quarta-feira. Por isso, deve entrar em campo neste domingo com os seus melhores jogadores vestindo a camisa titular para que, dessa maneira, consiga levar os três pontos para casa. Neste momento, aparece em 4º lugar com 1 ponto somente.

Escalações de ASA e Murici

Escalação de ASA: Deola; Michel, Benne, Cristian Lucca, Magal; Assis, Jorginho, Fidelis, Regis; Anderson Feijão, Xande

Escalação de Murici: Rodrigo; Lucas, Carlos Alberto, Alex, Ramon; Edson Lucas, Leilson, João Vitor, Soares; Diogo Capela, Morais

