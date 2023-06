Assistir Espanha x Itália ao vivo na semifinal da Liga das Nações - 15/06

É decisão na Liga das Nações! Quem se classifica para a final, Espanha ou Itália? As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de junho, no Estádio De Grolsch Veste, às 15h45 (horário de Brasília). Saiba onde assistir Espanha x Itália ao vivo hoje.

Onde assistir Espanha x Itália ao vivo hoje

A partida entre Espanha e Itália será transmitida no SporTV e ESPN, e nas plataformas de streaming Star Plus e GloboPlay às 15h45, horário de Brasília.

Líder do grupo 2 com 11 pontos, a seleção da Espanha contabiliza 11 pontos em três vitórias, dois empates e uma derrota na competição. O time passou por Portugal, Suíça e República Tcheca. Na Copa do Mundo, no ano passado, o time espanhol foi eliminado nas oitavas de final para Marrocos, nos pênaltis.

Do outro lado, a Itália também garantiu a primeira posição com 11 pontos, no grupo 3. O elenco italiano bateu a Inglaterra, Hungria e Alemanha para ocupar a liderança do grupo em três vitórias, dois empates e uma derrota na Liga das Nações. Depois de ser eliminada nos playoffs das Eliminatórias da Europa, a Itália não disputou a Copa do Mundo do Catar.

Escalações da seleção espanhola x seleção italiana de futebol

Nenhuma das seleções tem desfalques para o jogo desta quinta-feira. Valendo a vaga na grande final da Liga das Nações, os titulares vão entrar em campo.

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini

Quem classifica na Liga das Nações?

Os quatro líderes dos grupos na liga A - a primeira divisão da Liga das Nações - se classificam para as semifinais da competição. O grupo 1 enfrenta o grupo 4, enquanto o 3 joga contra o 2, assim como propõe o chaveamento.

Todas as seleções da Europa são divididas em ligas (A, B, C e D), onde A é a elite e D a menor, onde ficam as piores seleções do ranking da UEFA. Os confrontos acontecem sempre na Data FIFA.

Os últimos colocados do grupo na liga A caem para a liga B, enquanto os líderes dos grupos na liga B vão para a elite, e assim sucessivamente. Porém, os únicos que de fato jogam a semifinal pela taça são os primeiros colocados da primeira divisão.

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações será disputada no próximo domingo, 18 de junho, no Feyenoord Stadium, na Holanda, a partir das 15h45, horário de Brasília. A Croácia vai enfrentar o vencedor entre Espanha e Itália.

Portugal e França são os únicos campeões da Liga das Nações da UEFA, torneio criado em 2018 pela entidade europeia de futebol com o intuito de reunir as seleções do continente todos os anos. Além de treinar os jogadores, o objetivo é manter o alto nível dos competidores.

Sob o comando de Cristiano Ronaldo, Portugal foi o primeiro campeão da Liga das Nações. Depois, a França derrotou a Espanha e ficou com a taça.

