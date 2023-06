Classificados oitavas de final da Libertadores 2023: data, como funciona e sorteio

Ao fim da fase de grupos, dezesseis equipes vão disputar as oitavas de final da Libertadores 2023. O sorteio da Conmebol vai definir cada um dos confrontos, além do chaveamento até a final no Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira quem já está classificado e como funciona a etapa eliminatória.

Quem está nas oitavas de final da Libertadores 2023

Com o fim da quinta rodada da fase de grupos, nove equipes conquistaram a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Palmeiras e Athletico são os únicos brasileiros garantidos até o momento. Os classificados nesta fase já faturaram a premiação de R$ 6,6 milhões (US$ 1,25 milhão) na cotação de junho. Os valores foram divulgados pela Conmebol no início de temporada.

O Atlético Nacional, da Colômbia, foi o primeiro a se classificar. Depois, Olimpia, Boca Juniors, Bolívar, Argentinos Juniors, Independiente del Valle e Racing também carimbaram o passaporte.

A sexta e última rodada da fase de grupos será disputada na terça, quarta e quinta-feira, 27, 28 e 29 de junho, em horários alternados com todos os times em campo.

Faltam sete vagas a serem confirmadas nas oitavas de final da Libertadores e a disputa está entre:

Atlético Nacional (Grupo H)

Palmeiras (Grupo C)

Athletico PR (Grupo G

Olimpia (Grupo H)

Boca Juniors (Grupo F)

Bolívar (Grupo C)

Argentinos Juniors (Grupo E)

Independiente del Valle (Grupo E)

Racing (Grupo A)

Relembre como foi a final da Libertadores 2022 com Flamengo campeão da Libertadores 2022

Classificação dos grupos na Libertadores

Trinta e dois clubes jogam a fase de grupos da Copa Libertadores da América divididos em oito grupos de quatro cada. São seis rodadas em pontos corridos, onde cada elenco se enfrenta duas vezes: uma como mandante a outra como visitante.

Ainda faltam sete vagas para as oitavas de final. Entenda o cenário de cada grupo para a última rodada.

GRUPO A | Libertadores 2023

O Racing já está classificado para as oitavas. O Flamengo irá enfrentar o Aucas na última rodada enquanto batalha pelo segundo lugar com o Ñublense.

1 Racing - 10 pontos

2 Flamengo - 8 pontos

3 Ñublense - 5 pontos

4 Aucas - 4 pontos

GRUPO B | Libertadores 2023

Este é um dos grupos mais embolados. O Metropolitanos já está eliminado, enquanto Independiente Medellín, Internacional e Nacional brigam pelas duas vagas.

1 Independiente Medellín - 10 pontos

2 Internacional - 9 pontos

3 Nacional - 8 pontos

4 Metropolitanos - 0 pontos

GRUPO C | Libertadores 2023

Bolívar e Palmeiras já estão garantidos nas oitavas. A última rodada agora vai decidir quem será o líder e o segundo colocado.

1 Bolívar - 12 pontos

2 Palmeiras - 12 pontos

3 Barcelona SC - 3 pontos

4 Cerro Porteño - 3 pontos

GRUPO D | Libertadores 2023

Este grupo também continua embolado. Os quatro tem chances de classificação em primeiro e segundo lugar. A última rodada terá o confronto entre Fluminense e Sporting Cristal no Maracanã, enquanto o River Plate enfrenta o The Strongest em casa.

1 Fluminense - 9 pontos

2 River Plate - 7 pontos

3 Sporting Cristal - 7 pontos

4 The Strongest - 6 pontos

GRUPO E | Libertadores 2023

Tanto Argentinos Juniors como Independiente del Valle estão classificados. O resta para o Corinthians agora é brigar com o Liverpool pela vaga na segunda fase da Sul-Americana.

1 Argentinos Juniors - 11 pontos

2 Independiente del Valle - 9 pontos

3 Corinthians - 4 pontos

4 Liverpool - 4 pontos

GRUPO F | Libertadores 2023

O Boca Juniors garantiu a vaga nas oitavas de final, mas terá que batalhar pela liderança na última rodada contra o Deportivo. Monagas e Colo-Colo ainda tem chances de classificação em segundo lugar.

1 Boca Juniors - 10 pontos

2 Deportivo Pereira - 7 pontos

3 Monagas - 5 pontos

4 Colo-Colo - 5 pontos

GRUPO G | Libertadores 2023

O Athletico já está confirmado nas oitavas de final. O Galo vai para a última rodada dependendo apenas de si mesmo enquanto o Libertad ainda sonha com a vaga.

1 Athletico PR - 10 pontos

2 Atlético MG - 9 pontos

3 Libertad - 6 pontos

4 Alianza Lima - 4 pontos

GRUPO H | Libertadores 2023

Olimpia e Atlético Nacional estão classificados para as oitavas de final.

1 Olimpia - 11 pontos

2 Atlético Nacional - 10 pontos

3 Melgar - 4 pontos

4 Patronato - 3 pontos

Quando vai ser o sorteio das oitavas da Libertadores 2023?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores vai ser em 21 de julho, sexta-feira, com horário e local a serem definidos pela Conmebol. Serão dezesseis equipes no sorteio que define desde os jogos das oitavas até o chaveamento para a final do torneio.

Os times serão divididos em dois potes: no pote 1 ficam os líderes dos grupos na primeira fase, enquanto no pote 2 vão os segundos colocados. Não há regras no sorteio das oitavas da Libertadores, ou seja, equipes do mesmo país ou que se enfrentaram na fase de grupos poderão se encontrar.

POTE 1: times que terminaram em primeiro lugar no grupo

POTE 2: times que terminaram em segundo lugar no grupo

Quando vai ser as oitavas da Libertadores 2023?

Confirmados os dezesseis clubes para as oitavas de final, é a hora do sorteio da Conmebol formar todos os oito confrontos e o chaveamento até a final do torneio.

De acordo com o calendário da Conmebol, os jogos das oitavas de final serão disputados entre 02 e 09 de agosto, ida e volta. Isso significa que os times vão se enfrentar por duas vezes, onde cada um terá a chance de jogar em casa pelo menos uma vez.

Os times que terminam em primeiro lugar terão o privilégio de decidirem em casa nas oitavas de final da Libertadores.

Jogos de ida das oitavas de final da Libertadores 2023 = 02 e 03 de agosto

Jogos de volta das oitavas de final da Libertadores 2023 = 09 e 10 de agosto

Como assistir as oitavas de final?

O torcedor pode assistir os jogos das oitavas de final da Libertadores na Globo, ESPN, Star Plus, GloboPlay e no Paramount Plus ao vivo durante a semana. Dá para assistir desde a televisão aberta até o serviço de streaming.

Na TV aberta, a Globo exibe até dois jogos por rodada em diferentes estados de graça. A plataforma GloboPlay retransmite o sinal da emissora aberta para todo o público no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo.

Outra maneira é acompanhar nos canais ESPN, disponível na TV paga. O Star Plus, streaming pago da Disney, também disponibiliza as imagens das partidas. O valor é R$ 40,90 por mês.

Já o Paramount+ exibe até três jogos por rodada, de acordo com o calendário de transmissões. Só está disponível para assinants.

