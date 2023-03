Messi vai jogar hoje? Onde vai passar o jogo da Argentina em amistoso (28/03)

Para fechar a agenda de amistosos no mês de março, a Argentina recebe a seleção de Curaçao nesta terça-feira (28), no Estádio Unico Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, às 18h (Horário de Brasília). O jogo da Argentina hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Na última quinta, os hermanos venceram o amistoso contra o Panamá por 2 a 0, com o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, lotado.

Que horas é o jogo da Argentina hoje?

O amistoso da Argentina hoje contra Curaçao vai começar às 18h, seis da tarde, horário de Brasília, nesta terça-feira em 28 de março de 2023.

Moradores dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar a transmissão do jogo da Argentina às 17h, devido ao fuso horário local.

O Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina, será o palco do amistoso. A capacidade é de 30 mil torcedores.

Como assistir o amistoso da Argentina hoje?

O jogo da Argentina hoje vai passar no SporTV e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil. O torcedor deve sintonizar o canal pago para acompanhar Lionel Messi e a equipe campeã do mundo.

O SporTV está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir em qualquer estado do Brasil nesta terça-feira. Para obter a emissora esportiva entre em contato com o seu operador.

Quem não é assinante da TV paga pode acompanhar no GloboPlay, streaming da Rede Globo. Dá para assistir no computador (globoplay.globo.com.br) e no aplicativo para celular ou na smartv e tablet.

Messi vai jogar hoje?

Ao que tudo indica, Lionel Messi irá vestir a camisa titular da Argentina nesta terça-feira. O craque disputou os 90 minutos do amistoso contra Panamá na semana passada, responsável pelo gol no finalzinho do segundo tempo.

Messi está de volta ao seu país depois de vencer a Copa do Mundo do Catar no fim do ano passado e celebrar com os moradores em Buenos Aires. Os dois amistosos no mês de março marcam o retorno da seleção em casa.

Assim que a agenda terminar, Messi voltará para Paris, na França, para jogar com o PSG.

Escalação da Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul; Messi, Álvarez e Di Maria.

Quando vai começar as Eliminatórias da Copa?

As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026 vão começar em setembro deste ano, com todas as seleções do continente em campo na busca pelas vagas da maior competição de futebol.

O Brasil vai estrear contra a Bolívia, enquanto a Argentina terá o primeiro desafio contra o Equador. Os horários e os locais ainda não foram definidos pela Conmebol.

