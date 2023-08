Assistir jogo do Al Nassr x Shabab Al Ahli na Champions (22/8)

Com Cristiano Ronaldo em campo, time do Al Nassr disputa a partida única dos playoffs na Liga dos Campeões

Hoje tem jogo do Al Nassr na Liga dos Campeões da AFC nesta terça-feira, 22 de agosto, contra o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, nos playoffs da competição disputado em partida única no KSU Football Field, em Riade. A partida começa às 14h20, horário de Brasília, por isso saiba se o jogo terá transmissão.

VEJA: assistir jogo do Corinthians hoje

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr hoje

Para a infelicidade do torcedor que quer ver Cristiano Ronaldo em campo, o jogo do Al Nassr e Shabab Al Ahli nesta terça-feira não vai passar em nenhum canal ou serviço de streaming no Brasil porque ninguém tem os direitos de transmissão do torneio.

O Al Nassr vem de derrota contra o Al Taawon no fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Saudita. Com Cristiano em campo, o elenco saudita de Luis Castro vem para a partida com Nawaf; Sultan, Lajami, Mado Telles; Alkhaibari, Brozovic, Fofana; Talisca, Mané e Cristiano Ronaldo.

O KSU Football Field está localizado em Riade, com capacidade para 25 mil pessoas e é o lar do Al Hilal na Arábia Saudita.

Horário: 14h20 (De Brasília)

Local: KSU Football Field, em Riade

Onde assistir jogo do Al Nassr hoje: não tem transmissão

Como funciona a Champions League da AFC?

Com 55 equipes, a Liga dos Campões da AFC é o mais importante campeonato do futebol asiático. Criada em 1967 sob o nome de Torneio dos Clubes Campeões da Ásia, responsabilidade da Confederação Asiática de Futebol (AFC), a competição seguia apenas o modelo eliminatórias mas nos anos seguintes passou a ser jogada também com a fase de grupos.

É possível igualar a Liga dos Campeões Asiática com a da Europa, já que o sistema de disputa é o mesmo. A fase preliminar e os playoffs, disputados em partida única, acontecem meses antes para determinar os últimos oito classificados para a fase de grupos, jogada entre 39 clubes.

Na primeira etapa, a fase de grupos, os times são divididos em dez grupos, com nove de quatro e um com três participantes onde jogam por seis rodadas em pontos corridos. Os integrantes do mesmo grupo jogam entre si durante as seis rodadas em dois turnos, onde a vitória dá 3 pontos e o empate um para ambos os lados.

O líder e o segundo lugar de cada grupo vão para as oitavas de final, onde vão brigar também nas quartas de final e a semifinal sempre em partida única. A final é a única etapa em que são dois jogos, ida e volta, onde quem marcar mais gols entre os dois confrontos fica com a taça da temporada.

Próximo jogo do Al Nassr no Campeonato Saudita

Após o compromisso na Liga dos Campeões, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo volta a jogar na sexta-feira, 25 de agosto, contra o Al Fateh pela terceira rodada do Campeonato Saudita às 15h, horário de Brasília, no Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

O Al Nassr ocupa a 15ª posição na tabela com nenhum ponto marcado, ou seja, em duas rodadas o time do craque português ainda não ganhou nenhuma partida. Para o duelo da próxima sexta o clube terá que vencer para não entrar na zona de rebaixamento saudita.

Já o Al Fateh é o quinto colocado com quatro pontos, somados em uma vitória e um empate.

Leia também:

Qual é o salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr em 2023?