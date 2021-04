Como assistir jogo do Atlético-MG contra América-MG hoje [4-4]

Após ser derrotado pela Caldense e perder a invencibilidade do Campeonato Mineiro 2021, o Atlético-MG volta a campo neste domingo (4), às 16h, e recebe o América-MG no Estádio do Mineirão. Mesmo com a derrota na última rodada, o Galo mantem a liderança do Estadual, mas está empatado em número de pontos, justamente com o Coelho. Quem vencer, fica com a primeira colocação. Saiba onde assistir o jogo do Atlético-MG hoje.

Atlético-MG x América-MG: como assistir jogo hoje?

O Sportv e o Premiere exibem o confronto ao vivo para todo o país. No entanto, para quem quiser assistir o jogo do Atlético-MG hoje, 4 de abril, no canal pay-per-view, terá que ser assinante do canal. O Premiere oferece quatro opções de assinatura, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Qual a provável escalação do jogo?

Atlético Mineiro : Everson; Guga, Igor Rabello, Júnior Alonso, Arana (Dodô); Allan, Hyoran (Zaracho), Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas (Sasha).

: Everson; Guga, Igor Rabello, Júnior Alonso, Arana (Dodô); Allan, Hyoran (Zaracho), Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas (Sasha). América Mineiro: Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson, João Paulo; Sabino, Juninho, Marcelo Toscano; Alê, Rodolfo e Gustavinho

Onde e quando será o jogo?

O estádio do Mineirão recebe jogo do Atlético-MG diante do América-MG hoje, 4 de abril, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2021. A bola rola então às 16h (horário de Brasília).

O Galo começou imbatível o Campeonato Mineiro 2021. Foram cinco vitórias seguidas e a liderança de forma isolada até a última rodada, quando então perdeu para o time da Caldense por 2 a 1. Com o revés, a equipe estacionou nos 15 pontos, mas com a vitória do Coelho diante do Uberlândia, o time de Cuca ganhou companhia na primeira posição. No entanto, o Atlético ainda é o líder da competição, por conta do saldo de gols

Do outro lado, o América começou a Estadual com três vitórias seguidas, mas perdeu na quarta rodada também para a Caldense. Logo depois do revés, conseguiu se recuperar no campeonato e venceu dois jogos seguidos, encostando na liderança do Galo.

