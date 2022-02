Qual o horário e onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Uberlândia hoje

O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia nesta quinta, 17/02, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A seguir, confira as principais informações e onde vai passar o jogo do Cruzeiro ao vivo hoje.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo entre Cruzeiro e Uberlândia hoje vai passar no streaming O Tempo Sports, a partir das 20h (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível através do site (app.otemposports.otempo.com.br) ou aplicativo para Android e iOS por R$ 59,90 ou R$19,90 a partida avulsa.

A narração fica por conta de Osvaldo Reis, e reportagem de Artur Moraes e apresentação de Juliane Guimarães.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

TV: Sem transmissão

Online: O Tempo Sports

Escalações do Cruzeiro x Uberlândia

Cruzeiro: Denivys; Geovane, Mateus Silva, Paulo, Rafael Santos; Ageu, Lucas Ventura, Daniel Júnior, Giovanni; Thiago, Bruno José

Uberlândia: Rafael; Kellyton, Elivelton, Bruno Maia, Maicon Souza; João Paulo, Nailson, Mateus Mendes; Felipe Pará; Lucas Coelho, Maurinho

Mesmo depois de vencer o Tombense na última rodada, o Cruzeiro perdeu o seu reinado na liderança, descendo em segundo lugar com 15 pontos. Com apenas um ponto a menos que o Galo, o Azul Celeste pode retomar até a ponta se ganhar o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Uberlândia vem de derrota para o Democrata fora de casa e busca se reerguer na competição mineira da temporada. Em décimo com 5 pontos, o time entra em campo para conquistar a segunda vitória e, consequentemente, se afastar da zona de rebaixamento.

Jogos da rodada no Campeonato Mineiro

Seis jogos aconteceram na semana pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Acompanhe quais são e todos os resultados.

Atlético-MG 1 x 0 Athletic Club

América-MG 2 x 0 Patrocinense

Pouso Alegre 1 x 1 URT

Democrata 1 x 0 Tombense

Villa Nova 2 x 0 Caldense

Confira o último jogo do Cruzeiro x Uberlândia.

Programação das Olimpíadas de Inverno: horários e onde assistir 16/02