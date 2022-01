Assistir jogo do Juventude x Internacional hoje ao vivo e horário – 26/01

O confronto entre Juventude e Internacional nesta quarta-feira, 26/01, terá transmissão da Globo após a exibição do capítulo da novela O Clona. As equipes disputam a partir das 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada na Estádio Alfredo Jaconi. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo do Internacional hoje.

Onde assistir o jogo do Internacional hoje O jogo entre Juventude x Internacional vai passar na Globo-RBS ao vivo com cobertura completa, disponível de graça para todo o estado do Rio Grande do Sul. Outra opção é acompanhar através do canal SporTV, com retransmissão para o público da TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, a partida começa às 16h desta quarta-feira (horário de Brasília), 26 de janeiro de 2022, no Estádio Alfredo Jaconi, localizado na cidade deCaxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: GLOBO (RS) e SporTV

LiveStream: Premiere

Escalações de Juventude x Internacional

Jogando em casa nesta quarta-feira pela primeira rodada, o Juventude espera contar com uma boa estreia na competição gaúcha. No ano passado, o time foi campeão do troféu do interior depois de ser derrotado pelo próprio Inter nas semis.

O Inter, por outro lado, tornou-se o vice-campeão depois que perdeu para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, realizado em dois confrontos. Agora, espera dar a volta por cima no jogo d hoje e, quem sabe assim, levar ao torcedor a felicidade de ver novamente o Internacional campeão gaúcho.

Provável escalação do Juventude: William; Rodrigo Soares, Rafael, Danilo Boza, William Matheus; Ricardinho, Jadson, Darlan, Chico; Ricardo Bueno, Guilherme

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Mauricio, Boschilia; Taison, Yuri Alberto

