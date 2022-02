São Paulo x Inter de Limeira vai passar na TV? Saiba onde assistir ao vivo

Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo recebe a Inter de Limeira nesta quinta-feira, 17/02, pela sétima rodada com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital. Confira as escalações, arbitragem, e onde assistir São Paulo x Inter de Limeira hoje.

Onde assistir São Paulo x Inter de Limeira ao vivo

O jogo do São Paulo x Inter de Limeira no Campeonato Paulista vai ter transmissão do HBO Max e Estádio TNT (Streaming da Turner) para todos os assinantes no Brasil a partir das nove e meia da noite.

Ambas as plataformas estão disponíveis por assinatura. A primeira é de R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem o custo de R$19,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias

Local: Estádio do Morumbi

TV: Sem transmissão

Online: Estádio TNT e HBO Max

Escalação do São Paulo x Inter de Limeira

São Paulo: Jandrei (Volpi); Reinaldo, Diego Costa, Arboleda, Igor Vinicius; Gabriel Sara, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor; Éder, Rigoni, Alisson

Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Leonardo da Silva, Rodolfo, Alexandre, Rafael Carioca; Thiago Alagoano, Jhony; Geovane, Matheus Galdezani, Diego Tavares; Ronaldo

Como estão as equipes na temporada?

Depois de vencer as duas últimas rodadas seguidas, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira buscando a terceira na primeira fase do Paulistão. Em terceiro lugar no grupo B, contabiliza 7 pontos enquanto busca assumir a ponta para chegar até a próxima fase.

Enquanto isso, a Inter de Limeira se mantém em último lugar no grupo A com 6 pontos depois de perder e empatar as últimas rodadas da competição. Por isso, precisa escolher os melhores atletas para escalar no time titular no confronto de hoje para que garanta os três pontos.

Jogos da rodada no Campeonato Paulista

Oito jogos acontecem durante a semana na 8ª oitava rodada do Campeonato Paulista.

Santo André 0 x 0 Novorizontino

Ituano 3 x 0 Guarani

Ferroviária 0 x 2 Palmeiras

Ponte Preta 0 x 1 Botafogo-SP

Corinthians 3 x 0 São Bernardo

Quinta-feira (17/02):

RB Bragantino x Água Santa – 19h

Mirassol x Santos – 19h

Confira como foi o último jogo do São Paulo e Inter de Limeira.

