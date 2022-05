Assistir Milan x Fiorentina hoje ao vivo, horário e escalações (01/05)

Equipe do Milan enfrenta a Fiorentina para continuar na liderança do Campeonato Italiano

Neste domingo, Milan e Fiorentina se enfrentam a partir das 10h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano na reta final da temporada. Confira a seguir as informações de onde assistir Milan x Fiorentina hoje ao vivo.

Os comandados de Stefano Pioli buscam a vitória para aumentar a vantagem na liderança e assim colocar as mãos na taça nas próximas rodadas. Do outro lado, os visitantes buscam a zona de classificação por uma vaga em torneios internacionais na próxima temporada.

Onde assistir Milan x Fiorentina hoje ao vivo?

O jogo do Milan e Fiorentina hoje vai ser na transmitido ESPN 2 e Star +, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, somente assinantes de todo o país tem o direito de acompanhar a vivo a partida do Campeonato Italiano hoje.

Se você não tem o canal em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora. Caso contrário, pode adquirir o Star +, serviço de streaming que também transmite a partida com exclusividade.

Basta acessar o site (www.starplus.com) e encontrar os pacotes disponíveis para compra.

Informações do jogo do Milan x Fiorentina hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Em primeiro lugar no Campeonato Italiano com 74 pontos, o Milan está cada vez mais próximo de se tonar o campeão italiano em 2022. Com dois pontos de vantagem diante da Inter, vice-líder, a equipe de Stefano Pioli promete força total neste domingo para garantir a vitória e continuar na frente.

Do outro lado, os visitantes seguem na busca por uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Em 7º lugar com 56 pontos, a Fiorentina contabiliza dezessete vitórias, cinco empates e doze jogos perdidos no Campeonato Italiano, com dois pontos a menos que o último colocado da zona de classificação na edição.

+ Morre Mino Raiola, empresário de jogadores como Ibrahimovic e Haaland

Escalação de Milan x Fiorentina hoje:

Escalação do Milan:​ Maignan, Tomori, Theo Hernández, Kalulu, Calabria, Sandro Tonali, Kessié, Rafa Leão, Díaz, Junior Messias e Giroud

Escalação da Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Odriozola, Igor, Biraghi, Bonaventura, Lucas Torreira, Duncan, González, Arthur Cabral e Saponara

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

