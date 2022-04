Assistir Napoli x Sassuolo ao vivo, horário e escalações hoje (30/04)

Neste sábado, Napoli e Sassuolo entram em campo para disputar a 35ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 10h (Horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Com transmissão ao vivo, descubra a seguir onde assistir Napoli x Sassuolo hoje.

Contando com o apoio da torcida, o time napolitano ainda sonha com a possibilidade de título na temporada, enquanto os visitantes mantém o sonho de conquistar uma vaga para competições internacionais no próximo ano.

Onde assistir Napoli x Sassuolo ao vivo hoje?

O jogo do Napoli x Sassuolo hoje será transmitido no Star +, a partir das 10h, no horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o jogo do Campeonato Italiano neste sábado vai passar apenas no streaming da Star +, disponível somente por assinatura na plataforma.

Para obter todos os serviços do streaming, é necessário conhecer os pacotes e valores do produto através do site oficial (www.starplus.com). Depois de escolher, basta selecionar e fazer a conta.

O streaming está disponível para assistir o catálogo da programação pelo celular, computador, smart TV e tablets.

Informações do jogo do Napoli x Sassuolo hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona

Onde assistir: Star +

Em terceiro lugar com 67 pontos, o Napoli vai buscar a vitória neste sábado de todas as maneiras possíveis. O elenco contabiliza vinte vitórias, sete empates e sete derrotas na temporada. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o clube napolitano ainda luta pelo título do Campeonato Italiano.

Do outro lado, o Sassuolo mantém viva a esperança de conseguir alcançar a parte de cima da classificação para buscar uma vaga em torneios internacionais no próximo ano. Em 10º lugar com 46 pontos, mesmo parecendo praticamente impossível já que só restam quatro rodadas, contando com a de hoje.

Escalação de Napoli x Sassuolo

Escalação do Napoli:​ Meret, Mário Rui, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli, Fabian Ruiz, Anguissa, Insigne, Mertens, Politano e Osimhein

Escalação do Sassuolo: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Raspadori, Berardi, Traoré e Scamacca

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

