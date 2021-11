Assistir o jogo do Barcelona x Espanyol hoje: canal, escalações e horário

Buscando subir na classificação, o Barcelona recebe o Espanyol neste sábado, 20/11, a partir das 17h (horário de Brasília) na décima quarta rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir ao jogo do Barcelona x Espanyol hoje: O jogo do Barcelona e Espanyol terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: ESPN BRASIL

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por quatro rodadas no Campeonato Espanhol, o Barcelona vai contar com a estreia do técnico Xavi, contratado após a saída de Koeman, neste sábado. Em nona posição com 17 pontos, o time venceu até o momento quatro jogos, empatou cinco e perdeu outros três.

Enquanto isso, o Espanyol, recém-promovido da segunda divisão, espera se manter na elite por muito mais tempo do que somente um ano. Por isso, com 17 pontos em quatro triunfos, cinco empates e quatro jogos perdidos neste começo de temporada, promete entrar com toda a força necessária em campo para trazer para casa os três pontos hoje seja como for.

Escalações de Barcelona x Espanyol:

Xavi não poderá contar com Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Pedri e Ansu Fati. Já os visitantes não poderão contar com Bare, lesionado.

BARCELONA: Ter Stegen; Eric García, Alba, Araújo, Sergi Roberto; Gavi, Busquets, González; Depay, De Jong, Coutinho

ESPANYOL: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Bare; Embarba, Herrera, Darder, Puado; Raúl de Tómas

