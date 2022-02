Assistir jogo do Real Madrid x Granada hoje ao vivo e horário – 06/02

Neste domingo, 06/02, a 23ª rodada do Campeonato Espanhol apresenta o duelo entre Real Madrid e Granada a partir das 17h (horário de Brasília), com a bola rolando no Santiago Bernabéu. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Real Madrid hoje ao vivo.

Que horas é o jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Campeonato Espanhol hoje conta com transmissão do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou até mesmo o aplicativo para Android e iOS.

A plataforma de streaming está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo do Real Madrid hoje: Star + pelo aplicativo ou site

O Real Madrid tropeçou na última rodada que disputou pelo Campeonato Espanhol. Diante do Elche, garantiu o empate por 2 a 2 mesmo jogando em casa. Agora, o Real Madrid tem o dever de vencer o jogo de hoje se quiser se manter em primeiro lugar com a vantagem. Neste momento tem 50 pontos, três a mais do que o segundo.

Enquanto isso, o Granada se mantém em 16º lugar com o total de 24 pontos, isto é, venceu cinco partidas, empatou nove e perdeu outras oito que disputou no Campeonato Espanhol. Por isso, promete colocar em campo os seus melhores jogadores e levar para casa os três pontos.

Escalações do jogo de hoje

Benzema, Mendy, Vinicius Junior e Bale estão fora.

Do outro lado, os visitantes não contam com novas baixas.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Alaba, Militão, Carvajal; Modric, Casemiro, Kroos; Jovic, Asensio, Hazards

Escalação do Granada: Maximiano; Díaz, Sánchez, Torrente, Neva; Milla, Collado, Gonalons, Peurtas; Molina, Suárez

Veja como foi o último jogo do Real Madrid x Granada.

