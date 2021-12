Assistir Real Sociedad x Real Madrid hoje: canal, online e horário – 04/12

Buscando se manter na liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Real Sociedad neste sábado, 04/12, com início às 17h (horário de Brasília) pela décima sexta rodada no Estádio Anoeta. Saiba onde assistir ao jogo do Real Madrid hoje online e também pela televisão.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid: A partida entre Real Sociedad e Real Madrid terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, cidade de San Sebastián, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na última vez em que entrou em campo no Campeonato Espanhol, o Real Sociedad foi derrotado pelo Espanyol fora de casa. Agora, vai receber o Real Madrid em confronto que promete ser altamente difícil para os anfitriões já que o Real é o atual líder. Em terceiro lugar com 29 pontos, os anfitirões tem a chance de diminuir a diferença.

Enquanto isso, o Real Madrid continua em primeiro lugar na classificação, tendo 36 pontos, isto é, a vantagem de sete pontos com o vice-colocado. Por isso, se vencer o jogo de hoje e o Atléti perder na rodada, tem a oportunidade de se manter no topo por muito mais tempo do que tem em mente, seguindo como o grande favorito ao título.

Escalações de Real Sociedad x Real Madrid:

Elustondo, David Silva, Fernández e Nacho são os únicos jogadores que não aparecem na convocação oficial divulgada pelo clube.

Do outro lado, o técnico Ancelotti não terá Ceballos e Gareth Bale.

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Diego Rico, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel; Portu, Zubimendi, Guevara, Januzaj; Oyarzabal, Sorloth

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Mendy, Militão, Alaba; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius Junior, Benzema, Asensio

