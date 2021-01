Aston Villa x Liverpool: onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra (08/01)

Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup, Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 16h45, no Villa Park. Em sistema de mata-mata, existe apenas uma chance de garantir a classificação. Ou seja, quem perder está desclassificado do torneio.

Entretanto, autoridades oficiais da Inglaterra temem que a partida possa não acontecer devido ao surto de covid-19 no clube anfitrião.

Aston Villa x Liverpool: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 16h45 (Horário de Brasília).

A equipe da casa publicou em seu perfil oficial uma nota em que confirma que membros da equipe principal e funcionários testaram positivo para covid-19. Todos estão isolados. Além disso, na segunda rodada de testes, mais casos positivos apareceram.

Como medida de proteção, o Aston Villa informou que fechou o centro de treinamento, além de cancelar o treino. Segundo a nota, representantes médicos do clube, a Federação Inglesa de Futebol e a Associação da Premier League discutem o caso para resolver se haverá ou não o jogo.

Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ground after a significant Coronavirus outbreak.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2021