Atalanta x Crotone: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (03/03)

Atalanta e Crotone se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Atleti Azzurri d’Italia, na Itália, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Atalanta x Crotone: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações

Possível Atalanta: Gollini (Sportiello); Palomino, Toloi, Romero; Maehle, Pessina, Freuler, Pasalic, Gosens; Muriel, Malinovskyi.

Possível Crotone: Cordaz; Magallán, Golemic, Luperto; Pereira, Eduardo, Reca, Rispoli; Messias, Di Carmine, Ounas.

Como vem Atalanta e Crotone para o jogo?

A equipe da Atalanta aparece em 4º com quarenta e seis pontos. Grande concorrente para conquistar o título da temporada, a equipe da Atalanta pode empatar com a Juventus se vencer hoje. Então, para o confronto, o técnico Tullio Gritti não tem em seu plantel de Roon, já que cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Enquanto isso, o Crotone luta para escapar da lanterna. Com apenas doze pontos, mesmo se vencer hoje, a equipe visitante não escapa da degola e nem da lanterna. Assim, o time do Crotone não pode contar com Molina e Vulic.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, contra o Cagliari, a equipe do Crotone foi derrotada por 2 a 0 jogando em casa.

Por fim, a Atalanta venceu a Sampdoria jogando fora de casa por 2 a 0.

