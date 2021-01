Atalanta x Lazio: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (31/01)

Atalanta e Lazio se enfrentam neste domingo (31), às 11h, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Com apenas dois pontos de diferença entre as equipes, quem vencer se aproxima ainda mais da parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Atalanta x Lazio: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão do canal Band, na tv aberta, e TNT, na fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Atalanta x Lazio

Pasalic voltou a treinar com o grupo neste fim de semana. Entretanto, para Hateboer e Sutalo o treinamento foi individual e diferenciado.

Possível Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Palomino, de Roon, Freuler, Malinovskiy; Pessina, Zapata, Ilicic.

Por outro lado, a Lazio também possui jogadores em baixa para o confronto de hoje. Em entrevista coletiva, o técnico Simone Inzaghi confirmou que Strakosha, Luiz Felipe, Cataldi e Caicedo não estão disponíveis, já que todos estão machucados.

Possível Lazio: Pepe Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa, Marusic; Immobile, Correa.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Torino 1 x 1 Fiorentina

Bologna 1 x 2 Milan

Inter de Milão 4 x 0 Benevento

Sampdoria 0 x 2 Juventus

Spezia x Udinese – 08h30

Cagliari x Sassuolo – 11h

Crotone x Genoa – 11h

Napoli x Parma – 14h

Roma x Verona – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A Atalanta aparece em 5º lugar no Campeonato Italiano. A equipe anfitriã entra em campo neste domingo com o propósito de garantir os três pontos para, assim, encerrar a rodada nas primeiras posições. Entretanto, precisa também torcer por tropeços da Roma e Napoli. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, a Lazio vem logo atrás, em 7ª posição contabilizando trinta e quatro pontos. O principal objetivo neste momento é somar pontos e conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, principalmente a Champions League. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou quatro e perdeu cinco.