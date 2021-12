Atalanta x Roma: onde assistir, horário e escalações hoje – 18/12

Ambas as equipes brigam na parte de cima do Campeonato Italiano em busca da liderança

Abrindo a décima oitava rodada do Campeonato Italiano neste sábado, 18/12, as equipes de Atalanta x Roma se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo da Atalanta x Roma hoje: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste sábado.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 37 pontos, a Atalanta entra em campo neste sábado disposta a conquistar os três pontos de qualquer maneira já que tem a possibilidade de assumir a vice-liderança da tabela, diminuindo a diferença com o atual dono do topo. Em toda a temporada, o elenco contabiliza onze vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Enquanto isso, a Roma aparece em sexta posição com 28 pontos depois de um início de temporada ruim. Na rodada passada, o elenco conseguiu a vitória diante do Spezia, depois de acumular duas derrotas seguidas no Campeonato Italiano. Tendo nove vitórias, um empate e sete derrotas, os visitantes vão colocar os seus melhores jogadores em campo.

Escalação do jogo da Atalanta x Roma hoje:

Para os anfitriões, Gosens é o único desfalque.

Já para o técnico José Mourinho, Spinazzola, Pellegrini e El Shaarawy estão fora do confronto de hoje.

Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Rafael Tolói; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina, Zapata

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Viña; Zaniolo, Abraham

