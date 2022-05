Atalanta x Salernitana ao vivo: onde vai passar, horário e escalações

O elenco de Gian Piero Gasperini busca carimbar o passaporte para as competições internacionais na próxima temporada. Do outro lado, os visitantes precisam dos três pontos hoje para escapar da zona de rebaixamento.

As equipes de Atalanta e Salernitana se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano na reta final. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir a disputa ao vivo.

Onde assistir Atalanta x Salernitana ao vivo hoje

O jogo entre Atalanta x Salernitana hoje vai ser transmitido ao vivo no Star+, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

A partida do Campeonato Italiano nesta segunda-feira vai passar somente no Star+, serviço de streaming por assinatura em todos os estados do Brasil.

Quem possui a assinatura pode assistir online no serviço disponível para a smart TV, celular, tablet e até mesmo o computador. Para conhecer os planos e valores, acesse o site da plataforma (www.starplus.com) e conjeça.

Atalanta x Salernitana

Data: 02/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo

Onde assistir: Star +

Prováveis escalações

Escalação do Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Rafael Tolói; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Koopmeiners; Zapata e Muriel. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Escalação do Salernitana: Sepe; Gyomber, Radanovic, Ranieri; Mazzocchi, Éderson, Bohinen, Coulibaly, Ruggeri; Duric e Bonazzoli. Técnico: Ivan Jurić.

+Relembre frases de Ayrton Senna, ídolo brasileiro da F1

Atalanta e Salernitana no Campeonato Italiano

Na 8ª posição com cinquenta e cinco pontos, a Atalanta não pode mais sonhar com o título da temporada, mas tem chances reais de conquistar o seu espaço nas competições internacionais para jogar o ano que vem. Com 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, o grupo de Bérgamo busca mais um triunfo para chegar até a zona de classificação.

Do outro lado, o Salernitana segue em 18º com vinte e cinco pontos. O elenco corre contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento, apresentando três vitórias seguidas nas últimas semanas e, por isso, tem grande chance de escapar da degola na reta final da edição no Campeonato Italiano se vencer o jogo de hoje.

Últimos jogos de Atalanta x Salernitana

Salernitana 0 x 2 Atalanta (Campeonato Italiano)

Salernitana 0 x 0 Atalanta (Campeonato Italiano)

Atalanta 0 x 0 Salernitana (Campeonato Italiano)

Confira no vídeo a seguir como foi o último vídeo entre os dois times.

Aproveite e siga o DCI no Google News