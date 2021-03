Atalanta x Spezia: onde assistir e possíveis escalações – 12/03/2021

Atalanta e Spezia se enfrentam nesta sexta-feira (12) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bergamo, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Atalanta x Spezia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Atalanta x Spezia

Possível Atalanta: Gollini (Sportiello); Djimsiti, Toloi, Romero; Maehle, Freuler, de Roon, Gosens; Pessina, Zapata, Malinovskyi.

Possível Spezia: Zoet; Ferrer, Ismajli, Bastoni, Terzi; Leo Sena, Ricci, Estévez; Nzola, Gyasi, Verde.

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe da Atalanta aparece em 5ª posição com quarenta e nove pontos, ou seja, segue viva na briga pela liderança da competição. Se vencer o jogo de hoje, dependendo do número de gols, pode desbancar a Juventus e dormir em terceiro lugar. Então, no jogo de hoje, Hateboer e Sutalo estão indisponíveis.

Por outro lado, o Spezia está em 15º com vinte e seis. Na luta para escapar da zona de rebaixamento, o clube visitante precisa continuar somando pontos de qualquer maneira. Em seu plantel, não possui Saponara, Provedel e Krapikas.

Últimos jogos

Ademais, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana.

No sábado (06), o Spezia ficou no empate contra o Benevento jogando em casa em 1 a 1. Enquanto isso, a Atalanta foi derrotada pela Inter de Milão na segunda-feira (08) por 1 a 0.

