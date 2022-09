Atalanta x Torino: onde assistir ao vivo, horário e escalação hoje (1/9)

Buscando a liderança do Campeonato Italiano, a Atalanta enfrenta o Torino nesta quinta-feira, 1º de setembro, pela quarta rodada às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Confira as informações de Atalanta x Torino e saiba onde assistir ao vivo.

De um lado, a equipe da Atalanta soma 7 pontos e está na 7ª posição da tabela. Já o Torino também tem 7 pontos, aparecendo no 8º lugar da classificação.

Onde assistir Atalanta x Torino hoje

A partida entre Atalanta e Torino hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Com exibição para todos os estados do Brasil, a partida tem transmissão apenas pelo canal da ESPN, com disponibilidade somente em operadoras de TV por assinatura. Por isso, o torcedor deve obtê-lo em sua programação se quiser assistir ao vivo o futebol italiano.

Para o torcedor que não tem a TV paga, a opção é tornar-se membro do Star +, serviço de streaming. A plataforma oferece filmes, séries, novelas e futebol, com diferentes valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Para quem já é torcedor, pode assistir através do aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo

Atalanta e Torino no Campeonato Italiano

Com duas vitórias e um empate, a Atalanta ocupa a 7ª posição da tabela no Campeonato Italiano. A campanha da equipe tem sido regular, buscando o terceiro triunfo para brigar pela liderança. No entanto, só consegue alcançar a ponta se descontar a diferença no saldo de gols com a Roma.

Enquanto isso, o Torino vem logo atrás com os mesmos 7 pontos, na 8ª posição da tabela. Com duas vitórias e um empate na nova temporada do futebol italiano, o elenco de Turim está em desvantagem apenas no saldo de gols. Se vencer, o elenco chega até a parte de cima da tabela.

Prováveis escalações de Atalanta x Torino

Para os anfitriões, apenas Djimsiti é desfalque.

Provável escalação de Atalanta: Musso; Demiral, Rafael Tolói, Okoli; Koopmeiners, Maehle, De Roon, Hateboer; Pasalic, Muriel e Zapata.

Zima e Miranchuk são desfalques no elenco do Torino por lesão.

Provável escalação de Torino: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Radonjic, Vlasic e Sanabria.

Próximos jogos:

ATALANTA:

Monza x Atalanta – Segunda-feira, 05/09 às 13h30 – Campeonato Italiano

Atalanta x Cremonese – Domingo, 11/09 às 07h30 – Campeonato Italiano

TORINO:

Torino x Lecce – Segunda-feira, 05/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

Inter de Milão x Torino – Sábado, 10/09 às 13h – Campeonato Italiano

