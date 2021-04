Atalanta x Udinese: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 03/04

Atalanta e Udinese se enfrentam neste sábado (03) a partir das 10h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Atalanta x Udinese: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Atalanta x Udinese

Possível Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi, Romero; de Roon, Freuler; Miranchuk, Pessina, Pasalic; Zapata.

Possível Udinese: Musso; Samir, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, Makengo, Walace, De Paul, Molina; Llorente, Pereyra.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Atalanta busca a primeira posição da tabela enquanto segue em 4º com cinquenta e cinco pontos. Dessa maneira, venceu dezesseis jogos, empatou sete e perdeu cinco. Portanto além de vencer, precisa também torcer por tropeços dos adversários. Em seu plantel, Malinovskiy e Hateboer são desfalques.

Enquanto isso, a Udinese vem em 12ª posição com trinta e três, brigando para subir na classificação e assim se afastar cada vez mais do rebaixamento. Ao todo, possui oito vitórias, nove empates e onze derrotas. Neste sábado não pode contar com Rodrigo, Pussetto e Deulofeu.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo, 21 de março, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, a Atalanta venceu o Verona por 2 a 0, enquanto o Udinese foi derrotado pela Lazio em 1 a 0.

