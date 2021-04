Eurocopa 2020: tudo o que sabemos sobre a competição de Seleções

A Eurocopa, competição que reúne diferentes seleções do continente europeu, é uma das favoritas dos apreciadores de um bom futebol. Grandes nomes do futebol mundial entram em campo, como Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Kylian Mbappé e muito mais. Com o torneio chegando, separamos as principais informações que você precisa saber.

Como funciona a Eurocopa?

A Eurocopa começa com as eliminatórias apresentando dez grupos com cinco e seis cada. Dessa maneira, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para a Eurocopa. Enquanto isso, a repescagem semifinal traz dezesseis times brigando por mais quatro vagas restantes na final.

Na fase de grupos da Eurocopa, são seis grupos com quatro seleções cada, ou seja, vinte e quatro seleções. Nela, três rodadas acontecem, onde cada equipe se enfrenta apenas uma vez. Então, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas, juntando também os quatro melhores terceiros colocados. Aí, as quartas, semifinais e a grande final.

Quantas seleções participam da Eurocopa?

Ao todo, vinte e quatro seleções participam da Eurocopa. Todas elas são divididas em grupos com quatro integrantes cada um, onde os dois primeiros se classificam direto e os melhores terceiros colocados também. Por fim, confira todos os grupos da edição de 2020/21 na Eurocopa.

Onde será realizada a Eurocopa 2020?

Este ano, em função da pandemia do coronavírus, a Eurocopa será disputada em diferentes lugares do continente europeu pela primeira vez na história. Assim, doze cidades recebem as partidas. Confira então todos os locais.

Fase de grupos:

Inglaterra, Londres – Wembley Stadium

Azerbaijão, Baku – Estádio Olímpico

Alemanha, Munique – Allianz Arena

Itália, Roma – Estádio Olímpico de Roma

Rússia, São Petesburgo – Estádio de São Petesburgo

Holanda, Amsterdam – Johan Cruiff Arena

Espanha, Bilbao – Estádio de San Mamés

Romênia, Bucareste – Arena Nacional

Dinamarca, Copenhagen – Estádio Parken

Irlanda, Dublin – Dublin Arena

Escócia, Gasglow – Hampden Park

Hungria, Budapeste – Puskas Arena

Oitavas de final:

Espanha, Bilbao – Estádio de San Mamés

Inglaterra, Londres – Wembley Stadium

Romênia, Bucareste – Arena Nacional

Dinamarca, Copenhagen – Estádio Parken

Escócia, Gasglow – Hampden Park

Irlanda, Dublin – Dublin Arena

Hungria, Budapeste – Puskas Arena

Holanda, Amsterdam – Johan Cruiff Arena

Quartas de final:

Alemanha, Munique – Allianz Arena

Rússia, São Petesburgo – Estádio de São Petesburgo

Itália, Roma – Estádio Olímpico de Roma

Azerbaijão, Baku – Estádio Olímpico

Semifinais e Final

Inglaterra, Londres – Wembley Stadium

Quando começa a Eurocopa 2020?

A fase de grupos da Eurocopa 2020 tem início em 11 de junho de 2021, com a partida de abertura entre Turquia e Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Então, a primeira rodada segue até o dia 15. Já as três rodadas da fase de grupos se encerra no dia 23 do mesmo mês.

Quem são os favoritos ao título da Eurocopa 2020?

É evidente que não podemos prever o que vai acontecer na competição, mas sempre existem as equipes que chegam como favoritas ao prêmio da temporada. Dessa maneira, entre as vinte e quatro seleções, podemos citar

Bélgica

Portugal

Holanda

Itália

Espanha

França

Todas estas seleções desempenharam bons resultados nas Eliminatórias da Euro, além de garantir bons placares nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Já Itália, Bélgica e Espanha se classificaram para as semifinais da Liga das Nações, enquanto a França (também classificada) é a atual campeã do mundo.

