Atalanta x Udinese: onde assistir, horário e escalações do jogo (24/10)

O confronto entre Atalanta x Udinese será realizado neste domingo, 24/10, a partir das 07h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Atalanta x Udinese: onde vai passar o jogo de hoje? O confronto entre Atalanta e Udinese terá transmissão ao vivo a partir das 07h30 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 07h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Atalanta x Udinese

O elenco anfitrião não poderá contar com Hateboer, Gosens, Pessina, Djimsiti e Rafael Tolói. Já aos visitantes, Roberto Pereyra foi expulso na rodada passada e por isso não pode jogar neste domingo.

Atalanta : Musso; Palomino, Zappacosta, Lovato, Maehle; Freuler, De Roon; Muriel, Pasalic, Malinovskyi; Zapata

: Musso; Palomino, Zappacosta, Lovato, Maehle; Freuler, De Roon; Muriel, Pasalic, Malinovskyi; Zapata Udinese: Silvestri; Rodrigo, Nuytinck, Samir; Larsen, Walace, Makengo, Udogie, Pussetto; Deulofeu, Beto

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time da Atalanta foi derrotado pelo Manchester United durante a semana pela Champions League. Porém, na liga italiana, realiza uma boa campanha até aqui ocupando a 6ª posição com 14 pontos, ou seja, se ganhar o jogo deste domingo, pode diminuir a diferença com a parte de cima da classificação e chegar nas próximas rodadas.

Enquanto isso, a Udinese está em 13º com 9 pontos, contabilizando duas vitórias e três empates em sua conta da campanha. Por isso, se quiser permanecer na primeira divisão do Campeonato Italiano, tem que ganhar seja como for o confronto de hoje para somar cada vez mais pontos e, quem sabe, brigar por torneios internacionais.

+ Star Plus com sinal aberto: quais são os jogos de futebol e como assistir