Athletic Bilbao x Espanyol: que horas e onde assistir ao jogo – 7/2/22

Fechando a 23ª rodada do Campeonato Espanhol pelo fim de semana, o duelo entre Athletic Bilbao x Espanyol será realizado nesta segunda-feira, 07/02, com a bola rolando no Estádio de San Mamés a partir das 17h (horário de Brasília), na cidade de Bilbao. Com os dois times no meio da tabela precisando da vitória, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Athletic Bilbao x Espanyol

O jogo entre Athletic Bilbao e Espanyol, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, conta com a transmissão para todo o Brasil do canal ESPN 2 (TV Fechada), e o Star + (Serviço de Streaming da Disney), a partir das cinco horas da tarde pelo horário de Brasília.

A plataforma está disponível para assinatura pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

ATHLETIC BILBAO

Depois de vencer o Real Madrid por 1 a 0 durante a semana pelas quartas de final da Copa do Rei, o Bilbao volta a jogar o Campeonato Espanhol nesta segunda-feira pela 23ª rodada. Com todo o gás necessário, o elenco precisa de outro triunfo para seguir em busca do topo, enquanto aparece em oitavo lugar com 31 pontos.

ESPANYOL

Do outro lado, o Espanyol não vence por três rodadas seguidas na La Liga e, agora, tem que dar o seu melhor em campo pela rodada se quiser subir na classificação e se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento. Na última rodada, o elenco foi derrotado pelo Betis, além de perder um dos seus melhor jogadores por expulsão.

Prováveis escalações de Athletic Bilbao e Espanyol

O Bilbao não tem desfalques para o jogo de hoje.

De Tomás foi expulso e, por isso, não pode vestir a camisa do Espanyol hoje.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Balenziaga, Martínez, Vivian, Lekue; Dani García, Muniain, Zarraga, Berenguer; Willians, Sancet

Espanyol: López; Gil, Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Embarba, Morlanes, Puado; Morón, Lei

Confira o último jogo do Athletic Bilbao pela Copa do Rei.

Leia também: Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir